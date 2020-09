Xbox Game Pass im Oktober

Der Oktober bringt neue Spiele für den Xbox Game Pass Ultimate und ab dem 10. November startet darüber hinaus EA Play als Teil desselben auf Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series S und Xbox Series X – ohne zusätzliche Kosten. Überdies spielen Mitglieder mit einem Ultimate- oder PC-Abonnement Spiele aus der EA Play-Bibliothek ab Dezember auf Windows 10 PCs. Auch die Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft hinterlässt nun erstmals Spuren im Xbox Game Pass.

Als offizieller Teil von Team Xbox werden in Zukunft die Titel von Bethesda zum Xbox Game Pass für Konsole und PC hinzugefügt. Dazu zählen unter anderem das mit Spannung erwartete Weltraumepos Starfield, das derzeit von den Bethesda Game Studios entwickelt wird, oder – wie wir bereits berichtet haben – Doom Eternal, das am 1. Oktober im Xbox Game Pass und später im Jahr 2020 auf PC veröffentlicht wird. Neben Doom Eternal und ausgewählten Titeln von EA erwarten Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate weitere Spiele für Konsole, Windows 10 PC und Android-Geräte.

DOOM Eternal (Android & Konsole) – ab 1. Oktober

Mit Doom Eternal wird einer der besten Shooter des Jahres 2020 wird Teil des Xbox Game Pass. Die Armeen aus der Hölle haben die Erde überfallen und Du wirst in einer actiongeladenen Einzelspieler-Kampagne zum Slayer. Besiege Dämonen in allen Dimensionen und halte die Zerstörung der Menschheit mit eigenen Händen auf. Erlebe die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit und Macht in Doom Eternal – der nächsten Stufe mitreißender First-Person-Action.

Drake Hollow (PC, ID@Xbox) – ab 1. Oktober

Drake Hollow ist ein kooperatives Action-Spiel, das in einer zerstörten Spiegelwelt der ursprünglichen Erde spielt. Du baust und beschützt dort die Dörfer des liebenswerten, einheimischen Pflanzenvolkes Dragora. Allein oder mit Freunden folgst Du einer geheimnisvollen Krähe, um die mysteriöse Welt und deren Inseln zu erkunden, die im giftigen Äther gefangen sind. Hilf den Dragora, ihr Lager wiederaufzubauen.

Brütal Legend (Konsole) – ab 8. Oktober

Der Action-Comedy-Klassiker Brütal Legend von Double Fine Productions ist endlich auch im Xbox Game Pass verfügbar. Erlebe das verrückte Abenteuer des von Jack Black synchronisierten Roadies Eddie Riggs, der in eine außergewöhnliche Welt voller Dämonen, feuerspeiender Bestien und jeder Menge Heavy Metal-Musik eintaucht. Brütal Legend bietet eine chaotische Welt mit epischen Strategieschlachten, in denen Eddie und seine Band, bestehend aus tapferen Metalheads, darum kämpfen, die Welt von einem dämonischen Overloard zu befreien. Dank bekannter Stimmen und spannender Cameo-Auftritte einiger der größten Rockmusiker der Welt ist Brütal Legend ein absolutes Muss für Heavy Metal-Fans und Liebhaber von verrückten Action-Games.

Forza Motorsport 7 (Android, Konsole & PC) – ab 8. Oktober

Erlebe den Nervenkitzel motorisierter Wettrennen mit einem der authentischsten Rennspiele, das der Markt derzeit zu bieten hat. In Forza Motorsport 7 treffen Rennfahrer, Drifter, Dragster-Fahrer, Tuner und Creator in einer Community aus Motorsport-Fans aufeinander. Fahre Deine Traumautos und wähle hierzu aus mehr als 700 beeindruckenden Fahrzeugen, darunter die größte Sammlung von Ferraris, Porsches und Lamborghinis aller Zeiten. Fordere Dich und Deine Freunde auf 200 Strecken und 30 berühmten Schauplätzen heraus, aber denke daran, dass sich die Rennbedingungen jedes Mal ändern. Spiele mit 60 Bildwiederholungen pro Sekunde und genieße native 4K-Auflösung in HDR für das ultimative Racing-Erlebnis.

Ikenfell (Konsole & PC, ID@Xbox) – ab 8. Oktober

Ikenfell ist ein rundenbasiertes taktisches Rollenspiel, das von einer Gruppe problematischer Magieschüler handelt – und Dich zum Zauberer macht! Setze raffinierte Kampfmechaniken ein, um Deine Zaubersprüche zu verstärken und Angriffe zu blocken. Erkunde darüber hinaus die verwinkelten Hallen einer riesigen Zauberschule und kämpfe gegen furchteinflößende Monster und Endgegner. Finde dabei unzählige verborgene Schätze und decke dunkle Geheimnisse auf, die eigentlich im Verborgenen bleiben sollten.