in News

by

Xbox Game Pass im September 2020

Der September ist da und mit ihm neue Spiele im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta), die Spielspaß in Hülle und Fülle versprechen. Allen voran ist Crusader Kings III für den PC das Highlight des Xbox Game Pass im September. In Crusader Kings III gilt es die größte Dynastie aufzubauen, die die mittelalterliche Welt je gesehen hat. Spiele schon jetzt – Crusader Kings III (PC)

3. September – The Jackbox Party Pack 4 (Konsole)

3. September – Resident Evil 7 Biohazard (Konsole & PC)

3. September – Tell Me Why: Kapitel 2 (Konsole & PC)

3. September – Touhou Luna Nights (Konsole & PC)

3. September – World War Z (PC)

8. September – Star Renegades (PC)

10. September – Disgaea 4 Complete+ (PC)

10. September – Hotshot Racing (Konsole)

10. September – Tell Me Why: Kapitel 3 (Konsole & PC)

Bald verfügbar – Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (Konsole) Crusader Kings III Crusader Kings III ist die neue Version des Globalstrategie-Rollenspiels von Paradox Development Studio in dem mittelalterliche Eroberungen und höfische Intrigen hautnah erlebt werden können. Wir begleite eine von Hunderten Adelsfamilien durch das Mittelalter und trachten im Laufe der Generationen danach mehr Macht und Ansehen zu gewinnen. Zu entscheide gilt es, ob wir den Weg eines weisen und frommen Königs einschlagen oder doch lieber in die Rolle einer grausamen, intriganten Herzogin schllüpfen. Dementsprechend führen wir unseren Charakter durch ein ereignisreiches Leben und sorgen dafür, dass ein Nachfolger das Vermächtnis unserer Familie antreten und weiterführen kann.

Wie bereits auf der gamescom 2020 angekündigt Jetzt vorinstallieren – Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Spiele jetzt – Drake Hollow (Konsole) Updates und DLCs

Jetzt erhältlich – Grounded August-Update



Jetzt erhältlich – Streets of Rogue Character Bundle Xbox Game Pass September Ultimate Perks War Thunder (2. September): Mit dem Full Alert Bundle tauchen wir in das kostenlose MMO War Thunder ein, das sich den Kriegsmaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg widmet – egal, ob zu Luft, Land oder Wasser. Es warten gewaltige Schlachten mit Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die uns unser ganzes strategisches Geschick abverlangen. Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass: 1. September – NBA2K20 (Konsole)

7. September – Red Dead Redemption 2 (Konsole)

15. September – Gonner: Blueberry Edition (Konsole & PC)

15. September – Jump Force (Konsole) Beitrag teilen teilen

info