Xbox Game Pass zu Halloween und Anfang November

Schon Ende Oktober stoßen nochmals zahlreiche neue Spiele zum Xbox Game Pass dazu, bevor der November mit einer neuen Auswahl an Spielen startet. Einige dieser Spiele sind herrlich schaurig, packend gruselig oder bringen jede Menge Halloween-Stimmung in die Wohnzimmer. Der Xbox Game Pass zu Halloween und Anfang November bietet die perfekte Gelegenheit liebgewonnene Kultspiele, gruselige Klassiker, witzige Indies und mehr (neu) zu entdecken! Die neuen Games des Xbox Game Pass können auf Konsole, Windows 10 PC und jetzt auch auf mobilen Android-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate gespielt werden. Schon bald im Xbox Game Pass 27. Oktober – Carto (Konsole & PC)

29. Oktober – Day of the Tentacle Remastered (Konsole & PC)

29. Oktober – Five Nights at Freddy’s (Android, Konsole & PC)

29. Oktober – Full Throttle Remastered (Konsole & PC)

29. Oktober – Grim Fandango Remastered (Konsole & PC)

29. Oktober – PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) – Johannes und Tom haben die Xbox One– und PlayStation 4-Version für euch getestet.

29. Oktober – ScourgeBringer (Konsole)

29. Oktober – Unruly Heroes (Android, Konsole & PC)

5. November – Celeste (Android, Konsole & PC)

5. November – Comanche (PC)

5. November – Deep Rock Galactic (Android, Konsole & PC)

5. November – Eastshade (Android, Konsole & PC)

5. November – Knights and Bikes (Konsole & PC)

17. November – Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsole & PC) Falls Du es verpasst hast Jetzt verfügbar – Gonner2 (Konsole & PC)

Jetzt verfügbar – Dishonored 2 (Android)

Jetzt verfügbar – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Android & Konsole)

Jetzt verfügbar – Vambrace: Cold Soul (Android) Cloud Gaming mit der neuen Xbox Touch-Steuerung Dank Xbox Touch-Steuerung haben Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate die Möglichkeit, mit ihrem Smartphone oder Tablet Spiele über die Cloud (Beta) zu spielen. Vergangenen Monat erschien mit Minecraft Dungeons das erste Spiel mit Touch-Steuerung. Darüber hinaus wurden bereits zehn weitere Spiele für die Bibliothek angekündigt, die auf die Xbox Touch-Steuerung optimiert sein werden. Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine Updates und DLCs Bis zum 6. November – Ark: Fear Evolved 4 Event

Bis zum 4. November – Dead by Daylight: The Eternal Blight Event

Bis zum 3. November – The Elder Scrolls Online: Witches Festival

Bis zum 2. November – Fallout 76: Fastnacht Parade

Minecraft Dungeons: Apocalypse Plus Schwierigkeit & Spooky Fall Limited Time Event

Secret Neighbor: Halloween Update

PlayerUnknown's Battlegrounds (Verfügbar ab dem 29. Oktober) Es gibt zwei brandneue Packs! Das October Horror Pack, einschließlich des heiß begehrten Bloody Nurse-Kostüms und anderen Goodies wie der [BattleStat] Rip Tide – SKS-Waffenhaut und 20.000 BP. Das Flower Child Pack hingegen enthält das dazugehörige Blumenkind-Kostüm und fünf Stufen für den Survivor-Pass. Darüber hinaus können Siege zukünftigen mit dem Siegestanz-Emote gefeiert werden.

Dead by Daylight (Verfügbar ab dem 29. Oktober) Das Curtain Call Bundle enthält gleich zwei neue Charaktere: als gruseliger Clown kann man in die Rolle des Killers schlüpfen oder aber als Überlebende Kate Denson sein Glück versuchen. Passend dazu gibt es kostenlose kosmetische Anpassungen für beide!

Das Curtain Call Bundle enthält gleich zwei neue Charaktere: als gruseliger Clown kann man in die Rolle des Killers schlüpfen oder aber als Überlebende Kate Denson sein Glück versuchen. Passend dazu gibt es kostenlose kosmetische Anpassungen für beide! Warframe (Verfügbar ab dem 29. Oktober) Hier gibt es das Gauss Bundle. Dieses enthält ein kostenloses Gewehr und stylische kosmetische Anpassungen. Xbox Game Pass Quests Auch in der zweiten Oktoberhälfte gibt es zahlreiche spannende neue Herausforderungen in den Xbox Game Pass Quests. Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden neuen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind: Blair Witch (Xbox Game Pass) – Das Böse versteckt sich im Wald, wer sich einloggt erhält 25 Punkte .

. State of Decay 2: Juggernaut Edition (Xbox Game Pass Ultimate) – Für 25 eliminierte Zombies erhält man 50 Punkte. Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass mit 30. Oktober:

After Party (Konsole)

LEGO Star Wars III (Konsole)

Rise & Shine (Konsole)

Tacoma (Konsole & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Konsole & PC)

