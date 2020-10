Xbox Series X|S Launch Livestream

Anlässlich des Xbox Series X|S Launch am 10. November kündigt Xbox große Feierlichkeiten an, mit welchen sie den Übergang in die nächste Xbox-Konsolengeneration einläuten wollen. Zu diesem Zweck plant Xbox Events mit Livestreams, Gewinnspielen, spannenden Talks, Einblicken hinter die Kulissen und vieles mehr. Xbox Dream Stream am 9. November Xbox Deutschland startet mit den Feierlichkeiten im großen Xbox Dream Stream am 9. November um 19:00 Uhr auf Facebook, Twitter, TikTok und YouTube. Im Rahmen der Power Your Dreams-Kampagne können Spieler von ihrem eigenen Traum erzählen und ihn bis zum 06.11.2020 auf dieser Microsite einreichen – alle Teilnehmer haben die Chance ein exklusives Xbox Series X Dream Bundle und zehn Xbox Game Pass-Codes für 12 Monate zu gewinnen. Weitere Details gibt es hier. Der Gewinner wird anschließend feierlich im Xbox Dream Stream am 9. November verkündet. Xbox Series X|S Launch Livestream am 10. November Am 10. November folgt dann der globale Launch-Livestream zu Xbox Series X|S, in dem Spieler aller Nationalitäten, Geschlechter, Gesellschaftsschichten, Generationen und verschiedenster Konsolen sowie Devices feiern und gemeinsam zocken. Auf dem Device eurer Wahl können alle Interessenten direkt aus dem eigenen Wohnzimmer heraus gemeinsam mit Team Xbox, Entwicklern und verschiedensten Partnern spielen. Die große globale Gaming-Feier beginnt am Dienstag, den 10. November um 20:00 Uhr auf YouTube, Twitch und Facebook Gaming. Die After Show: Audi ist beim Start der Xbox Series X dabei! Die Euphorie beim Übergang in eine neue Konsolengeneration teilt scheinbar auch Audi! Deshalb feiert Audi digital mit und bietet für alle Xbox Fans, die auch in der Nacht vom 10. auf den 11. November den Start von Xbox Series X miterleben möchten, die MQ! Gaming Night, die ganz im Zeichen von Xbox steht. Diese findet im Rahmen des MQ! Virtual Innovation Summits statt, beginnt am 10. November um 22:45 Uhr und geht bis in die frühen Morgenstunden des 11. Novembers. Microsoft verspicht pannende Talks und Interviews mit eSportlern und Microsoft-Verantwortlichen, Gaming-Livestreams zu Forza Horizon 4 und vielem mehr. Zum Livestream kann man sich hier anmelden und Teil der MQ! Gaming Night werden! Weitere Informationen zu den Launch-Feierlichkeiten können dem separaten Artikel auf Xbox Wire DACH entnommen werden.