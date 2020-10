Serious Sam 4 im Test

Gute neuen Jahre sind bereits seit dem dritten Teil von Serious Sam in die Lande gezogen. Grund genug für die kroatischen Entwickler von Croteam den coolen Typen im weißen T-Shirt in Serious Sam 4 erneut ins Rennen zu schicken, um den unendlichen Gegnerhorden den Garaus zu machen. Die Frage ist nur, ob der gute Sam aufgrund seines mittlerweile betagten Alters da überhaupt noch mithalten kann.

Normalerweise beginne ich meine Reviews mit der Story zum Spiel. Beim guten Sam ist da jedoch nicht viel zu berichten. Aber braucht der Fan von Shootern mit Holzhammermechanik denn wirklich eine Geschichte? Überhaupt im Falle des „ernsten“ Sam Stone? Da geht es doch eigentlich maximal noch drum wo die ganze Ballerei stattfindet! Wie auch schon in den Teilen davor haben außerirdische Invasoren, sprich bösartige Aliens, die Erde überfallen und unser Held muß dem heimischen Militär helfen die fiesen Gegnerscharen wieder ins All bzw. in die Hölle zu befördern. Im vierten Teil startet der Überlebenskampf in Rom und setzt sich dann in weiteren archäologisch bedeutenden Schauplätzen fort.

Dazwischen garnieren die Entwickler die Action wieder mit einigen Cutscenes, um die „Story“ voranzutreiben. Den nach Action schmachtenden Gamer interessiert das meist herzlich wenig. Den einen oder anderen unfreiwillig komischen Lacher entlocken uns die Videos – angesichts unseres Actionhelden, seinen gewohnt coolen Sprüchen und seiner insgesamt nicht enden wollenden Abgebrühtheit – dann aber doch.

Wer will uns da ans Leder

Die einzelnen der insgesamt 15 Levelabschnitte sind naturgemäß wieder recht weitläufig; muss ja auch sein, sonst passen die ganzen Monsterhorden ja gar nicht ins Bild. Gespickt sind die riesigen Arenen mit allerlei Seitengängen, teils unterirdischen Bereichen, Räumen und vielen versteckten Nischen, Auf- und Abgängen. Wer während der Action etwas Zeit findet kann hier quasi jeden Stein umdrehen und findet zumeist zahlreiche Goodies wie Munition, Medipacks oder Rüstungsteile. Diese sind auch dringend notwendig, um den nächsten Angriff zu überleben. Denn wie auch schon in den vorigen Teilen teleportiert das Spiel immer wieder neue Gegnerhorden in unser Kampfszenario. Dazu gehören neben alten Bekannten wie den „Bombheads“, „Skeletten“ oder den herandonnernden „Werbullen“ auch Monster die Schleim spucken, Riesenechsen, Zyklopen, mechanische Dämonen und noch vieles mehr. Mit entsprechend viel Blut, Schleimsekret und sonstigen Körperflüssigkeiten wird auch im aktuellen Teil nicht gespart, schließlich möchte das Auge des nach Gemetzel gierenden Shooterfans auch irgendwie verwöhnt werden.

Sam reloaded

Um sich der teilweise bis zu hunderten Gegner erwehren zu können, benötigt es neben flinken Beinen auch des nötigen Arbeitsgerätes, sprich Schusswaffen. Den Verstecken oder Anschleichen sind Strategien die zwar gut zu Sam Fischer passen, aber dem Sam dieses Abenteuers nur ein müdes Lächeln entlocken können. Immer schön draufhalten auf den Feind mit Pistolen, Schrotflinten, Sturmgewehr, Raketenwerfer, Lasergun oder auch Scharfschützengewehr. Soweit so monoton könnte man sagen, jedoch gibt es ein paar Neuerungen gegenüber den vorigen Teilen wie z.B. ein einfaches Skill-System. Damit könnt ihr über Erfahrungspunkte Fähigkeiten wie den beidhändigen Waffengebrauch oder Vorteile beim Nachladen bzw. verbesserten Schutz gegen Flächenschaden erwerben. Später im Spiel darf unser guter Sam dann auch mal auf dem einen oder anderen Fahrzeug wie etwa seinem Motorrad durch die weitläufigen Areale düsen. Recht viel mehr Abwechslung bringt das aber auch nicht wirklich.

Alles in allem bleibt der vierte Teil somit seinen Wurzeln treu und bietet ziemlich sinnbefreite Daueraction mit dem einen oder anderen gebotenen Lacher. Der wird einem entweder durch die markigen Sprüche von Sam entlockt oder wenn die Technik nicht ganz mitspielt und durch Clipping-Fehler spaßige Szenen entstehen.

Technisch eine Achterbahnfahrt

Beim ersten Start von Serious Sam 4 wirkt die Grafik altbacken, die Animationen sind hölzern und die Schatten unruhig. Die Architektur ploppt mitunter spät im Bild auf und die angesprochenen Clipping-Fehler sowie sonstige kleinere Bugs erinnern an frühere Shooter-Zeiten. Beschäftigt man sich allerdings etwas eingehender mit dem umfangreichen Optionsmenü lässt sich die Grafik sehr genau an die eigene Hardware anpassen. So konnte ich einige Problem ausmerzen und schlußendlich eine ansprechende Grafikkulisse bei flüssigem Spielgeschehen erzeugen. Die Hardwareanforderungen sind dabei moderat und die Grafik ist eigentlich nicht schlecht, sie ist bunt und die Effekte gehen dabei in Ordnung. Ganz moderne Grafikeffekte sucht man allerdings vergeblich, ist aber wohl bei dem Dauergemetzel gar nicht notwendig bzw. nimmt es der Spieler wahrscheinlich sowieso nicht wahr. Lediglich die längeren Ladezeiten stören den ansonsten rasanten Spielspaß dann doch immer wieder mal. Der Sound wiederum ist hingegen sogar als gelungen zu bezeichnen, er ist recht wuchtig, passt sehr gut zum Spielgeschehen, ist aber auch zeitweise dann wieder etwas monoton.

Alleine „Metzeln“ war gestern

Wer sich mit anderen Spielern zusammenschließen möchte, kann das bei Serious Sam 4 gerne machen, das Spiel bietet einen kurzweiligen Koop-Modus für bis zu vier Spielern, die dann gemeinsam dieselben Spielarenen wie im Solo-Modus beackern können. Das macht gleich nochmals eine Ecke mehr Spaß, ging bei unseren Testspielen aber aufgrund der vielen Gegner und Effekte dann doch manchmal im Chaos unter. Der Schwierigkeitsgrad kann angepasst werden und über eine automatische Spielersuche lässt sich schnell ein Trupp zusammentrommeln.

FAZIT

Wer bereits die ersten drei Teile der Shooter-Serie mochte, wird sich auch mit Serious Sam 4 gut anfreunden können. Die Neuerungen lassen sich zwar an einer Hand abzählen und technisch gibt es auch einige Mängel, aber das tut der brachialen Ballerorgie keinen Abbruch. Wer mehr Abwechslung sucht und vielleicht so etwas wie Story haben möchte, für den ist Sam Stone sowieso der falsche Begleiter. Über die kleineren Fehler konnte ich bei meinem Test getrost hinwegsehen, der Sound ist gelungen und die Grafik mehr als zweckmäßig. Trotzdem war die Luft nach ein paar Stunden schnell draußen. Irgendwie ist das Spielgeschehen dann doch zu stumpf und monoton. Früher hatte mir das Dauergemetzel mehr Spaß bereitet, wahrscheinlich erwartet man sich heutzutage auch mehr Abwechslung, selbst bei einem Brachial-Shooter wie Serious Sam.

Wen das nicht stört, der bekommt solide Daueraction geboten, gerne auch mit drei anderen Mitspielern, besiegt dabei gefühlt unendliche Gegnerhorden und kann so richtig Dampf ablassen.

Was ist Serious Sam 4? Der vierte Eintrag in die nicht ganz so ernst zu nehmende First-Person-Shooter-Reihe um den Söldner Samuel Stone.

Plattformen: PC (Windows, Stadia)

Getestet : Steam-Version auf Intel Core i3-8350, 16GB RAM, nVidia GeForce GTX 1060

Entwickler / Publisher: Croteam / Devolver Digital

Release: 24. September 2020

Link: Offizielle Webseite

