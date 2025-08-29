VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

RGG Summit findet am 24. September 2025 statt – RGG Direct im Anschluss

von Hannes Linsbauer0

Jetzt haben SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio, die Schöpfer der Like a Dragon– & Yakuza-Reihe, offiziell das Datum für den nächsten RGG Summit-Livestream bekanntgegeben.

Der RGG Summit 2025, der Fans die neuesten Updates aus dem Studio präsentieren wird, findet am Mittwoch, den 24. September um 5:00 Uhr MESZ (Dienstag, 23. September, 12:00 Uhr PT) statt.

Im Anschluss an den RGG Summit 2025 wird außerdem ein neuer RGG Direct ausgestrahlt, der Zuschauern einen noch tieferen Einblick in die neu angekündigten Informationen gibt.

Fans können den RGG Summit 2025 und den RGG Direct auf YouTube oder Twitch verfolgen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Goosebumps: Terror in Little Creek im Test

Sven Evil

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER erscheint heute für Konsole und PC

Hannes Linsbauer

CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Keyboard und GP7 Mousepad im Test

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link