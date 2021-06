The Dark Pictures Anthology: Hous of Ashes erscheint im Oktober

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass The Dark Pictures Anthology: Hous of Ashes im Oktober am 22. Oktober 2021 für PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheint. Das Spiel verfügt, wie schon seine Vorgänger, über einen Einzelspieler-Modus, einen Online-Koop-Modus für zwei Spieler und den Couch-Koop-Modus für bis zu fünf Spieler.

Irak, 2003. Nachdem sich der Konflikt dem Ende zu nähern scheint, machen sich CIA Field Operative Rachel King und eine Elite-Einheit des Militärs bereit, eine verdächtige, unterirdische Chemiewaffenfabrik im Zagros-Gebirge zu stürmen. Nachdem sie die Koordinaten erreichen, wird die Einheit von einer lokalen Patrouille aus dem Hinterhalt angegriffen. Während des Gefechts gibt der Boden aufgrund eines Erdbebens nach und beide Seiten stürzen in die Ruinen eines sumerischen Tempels. In der Dunkelheit unter der arabischen Wüste ist etwas Bösartiges erwacht. Ein Nest von antiken und unheimlichen Kreaturen haben nun neue Beute, die sie gnadenlos zur Strecke bringen wollen. Das erwartet euch in The Dark Pictures Anthology: Hous of Ashes.