Ab heute heißt es 100% Heart of Gaming! Die gamescom 2020 startet mit Live-Shows, Videos und News zu den neusten Games, exklusiven Trailern, Livestreams, Esport, Cosplay, Indiegames und vielem mehr und Gamers.at ist wie immer live dabei! Den Auftakt zur heuer komplett digitalen Videospiel-Messe macht die Opening Night Live um 19:30 Uhr. Als Moderator der Eröffnungs-Show tritt Geoff Keighley auf, der als Gastgeber und Produzent der „Game Awards“ bekannt ist. Insgesamt zeigt die Show 38 Spiele von 18 verschiedenen Publishern, bestätigt sind dabei unter anderem Call of Duty: Black Ops – Cold War, World of Warcraft Shadowlands, Destiny 2: Beyond Light und die neue DOOM Eternal Story Erweiterung. Der offizielle Kanal gamescom now überträgt das Event natürlich live. Darüber hinaus wird es in den kommenden vier Tagen zahlreiche weitere Veranstaltungen geben, auf denen die rund 300 Partner der Messe ihre Produkte und Neuigkeiten präsentieren werden. Wie gewohnt werden wir über die Highlights hier auf Gamers.at berichten. Hier das komplette Programm der gamescom Shows und des gamescom studios im Überblick: Beitrag teilen teilen

