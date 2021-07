Wie iOS und Android in verschiedenen Branchen Einzug halten

Hätte man vor ein paar Jahren noch eine Umfrage gemacht, welches Betriebssystem verschiedenen Branchen verwendet wird, so hätte vermutlich ein Großteil der Befragten mit “Windows” geantwortet. Windows ist das bekannte Betriebssystem von Microsoft. Doch ist das heute immer noch so?

In den letzten Jahren haben immer mehr “Smart Devices” in unser Leben Einzug gefunden, also Tablets, Smartphones, Laptops und weitere Geräte. Diese Geräte nutzen häufig die Betriebssysteme von Apple (iOS) oder Google (Android). Daher wäre es sicherlich interessant zu wissen, ob diese Betriebssysteme in der Industrie und anderen Branchen ebenfalls Anwendung finden. Nachfolgend sind einige Beispiele aus der Geschäftswelt aufgeführt sowie eine Tendenz, welches Betriebssystem bevorzugt wird.

Betriebssysteme in der Industrie 4.0

Betriebssysteme wie iOS und Android haben in der Digitalisierung der Großtechnologie noch keine tiefgreifendere Anwendung gefunden, denn in der Industrie 4.0 gibt es diverse Ansätze und Anwendungen von unterschiedlichen Betriebssystemen. Jedoch ist hier eher davon auszugehen, dass Windows weiterhin noch sehr stark dominiert.

In der Automobil-Industrie wurde bisher eher auf Linux gesetzt und auf den jeweiligen Hersteller angepasst. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass zukünftig auch Kooperationen mit Apple oder Google und Automobil-Herstellern stattfinden werden und die Betriebssysteme der beiden Unternehmen zum Einsatz kommen.

Im Dienstleistungsbereich

Im Dienstleistungs- und Beratungsbereich werden häufig Diensthandys genutzt. Die dabei zum Einsatz kommenden Smartphones verwenden in der Regel Android oder iOS als Betriebssystem. Dabei liegt der Anteil von Apples Betriebssystem iOS bei ca. einem Viertel des Gesamtanteils, während Android knapp drei Viertel bei den Marktanteilen ausmacht. Jedoch kann es in einigen Branchen auch einen größeren Anteil an Geräten mit iOS als Betriebssystem geben.

Betriebssysteme im Einzelhandel und in der Gastronomie

Im Einzelhandel kommen vermehrt auch Kassensysteme mit Android oder iOS Betriebssystem zur Anwendung. Ein Beispiel ist das Tillhub Kassensystem, welches iOS also Betriebssystem bevorzugt. Als Gründe werden hier die gut aufeinander abgestimmte Hard- und Software genannt, sowie die intuitive Bedienung (per iPad). Zudem sei der Datenschutz und die Verschlüsselung der Daten einer der Vorteile. Dieses sogenannte All-in-One Kassensystem ist aufgrund seiner Vielfältigkeit, Mobilität und einfachen Nutzung für eine umfangreiche Bandbreite an Branchen, vom Einzelhandel und der Gastronomie zu kreativen Märkten, Messen und sogar Pop-up-Stores, nutzbringend.

In anderen Bereichen

Im Medizinbereich werden immer häufiger iPads und somit auch iOS verwendet. Dies trifft vor allem auf Krankenhäuser und Arztpraxen zu. Als Grund werden die handliche Bedienung und das gute Zusammenspiel von Hard- und Software genannt. Dies heißt jedoch nicht, dass Android keine Anwendung findet.

Auch im Marketing-Bereich, wie zum Beispiel im Online-Marketing, spielen iOS und Android eine durchaus entscheidende Rolle. Ein Beispiel ist die relativ neue und inzwischen recht populäre App “Clubhouse”, welche zunächst exklusiv über das iOS Betriebssystem lief. Nun soll es übrigens auch für Android zur Verfügung stehen, zuerst nur als Betaversion in den USA.

Im Gamingbereich dominieren zwar auf PC’s und Konsolen entweder Windows oder eigene Betriebssysteme, am Smartphone sind aber iOS und Android quasi gleichauf. Immer mehr Gamer spielen (auch) am Handy und so gibt es unzählige Spiele nahezu auf beiden Plattformen. Im nächsten Windows 11 werden ebenfalls Android-Apps funktionieren, ein weiterer Schritt von Google in naher Zukunft auch die Desktopsysteme beherrschen zu wollen.

Ein weiteres Beispiel sind die Bereiche Grafikdesign und Software-Entwicklung, bei dem einige Designer insbesondere auf iMacs (mit iOS) vertrauen. Das liegt nicht nur daran, dass Hardware und Software fast nahtlos ineinander übergleiten, sondern auch daran, dass Programme flüssig laufen und Macs über ein sehr gutes Farbmanagement-System verfügen.

Fazit – iOS und Android machen sich ordentlich Konkurrenz

Es ist also zu erkennen, dass sich Google und Apple einen ordentlichen Konkurrenzkampf liefern und der Einsatz von iOS und Android in der Industrie und in anderen Branchen sehr unterschiedlich ausfällt. Auch wenn Android insbesondere bei den Smartphones dominiert, so hat in anderen Bereichen iOS ganz klar die Nase vorn.