Men of War II im Test

Chaotische Schlachten

Ihr habt jederzeit unzählige Optionen. Befehlt ihr einem Soldaten, sein Gewehr durchzuladen, oder soll er sich ein kleines Schützenloch graben und hineinlegen? Soll er Personenminen vergraben oder doch lieber ein Tarnnetz über die MG-Stellung aufspannen? Vielleicht einen Stacheldraht bei einer exponierten Flanke ausrollen oder doch lieber ein paar Sandsäcke füllen? Soll euer Panzer einen Meter nach vorne fahren, um ein besseres Schussfeld zu erhalten? Oder wollt ihr ihn höchstpersönlich steuern, mit der Kanone die gewünschte Munitionsart auswählen und selbst abfeuern? Der Detailgrad ist umwerfend. Aber hier liegt auch das Problem. Ihr steuert oft größere Einheiten mit vielen Soldaten, Fahrzeugen, Kanonen und Flugzeugen. Kein Mensch kann die alle gleichzeitig im Detail befehligen. Pausen zwischen den Gefechten sind oft kurz (bei den Missionen läuft oft ein Timer, bis der Gegner angreift), und die Gefechte sind schnell und brutal. Das liegt vor allem an den selbstmörderischen Gegnern, die bei ihren Angriffen brutal auf breiter Front auf eure Stellungen vorrücken. Während ich noch einen meiner im Gebüsch verschwundenen Soldaten (die Grafik ist detailliert, von allen Seiten anschaubar und zoombar) suche, um ihm ein neues Magazin und ein paar Handgranaten zu geben, bricht rund herum die Hölle los und die Frontlinie versinkt in Schreien, Explosionen, brennenden Panzern und sterbenden Soldaten. Bis ich meinen versteckten Soldaten gefunden habe, ist das Gefecht schon wieder vorbei und rund herum ist alles zerstört. Natürlich werdet ihr im Laufe des Spieles besser und schneller, was die Steuerung eurer Einheiten angeht, aber dieses Element des Zeitdruckes ist durchgehend relevant. Der Computer zögert nicht und knallt eure Männer schneller ab, als ihr schauen könnt.

Beispielsweise wollte ich mich an einen Panzer anschleichen und habe dazu meine Männer in ein neben dem Panzer stehendes Gebäude geschickt. Der Panzer hat in sekundenschnelle seinen Turm gedreht und das Gebäude pulverisiert. Er hat auch immer gemerkt, wenn sich meine Soldaten hinter dem Haus versteckt haben. Er feuert seine Hauptkanone auch auf 2 Meter Entfernung zum Ziel ohne zu zögern und ohne Angst sich selbst zu beschädigen ab. Come on, das Spiel soll doch realistisch sein? Men of War II läuft in Echtzeit, und ist kein rundenbasiertes Spiel. Der Computer sieht euch sofort, wenn ihr irgendwo irgendwie in seine Nähe kommt. Durch den hohen Detailgrad mit den vielen Handlungsoptionen für jede Einheit, in Kombination mit größeren Kampfformationen von dutzenden Einheiten, in Verbindung mit einer realistischen Grafik (Hügel, Häuser, Vegetation…) und relativ großen Karten wird das Ganze verdammt unübersichtlich und hektisch!

Echtzeit-Taktik? Handelt es sich bei Men of War II um ein Echtzeittaktik-Spiel? Als Grenze zwischen Echtzeitstrategie und Echtzeittaktik gilt vor allem die Möglichkeit, während des Spieles neue Einheiten zu kaufen oder gar in speziellen Fabriken/Kasernen zu produzieren. Produktionsgebäude gibt es in Men of War II nicht, aber es handelt sich dennoch um ein Echtzeitstrategiespiel, zumindest im Mehrspielerteil. Ihr könnt nämlich während des Spieles Nachschub anfordern, sofern ihr ausreichend CP habt. Das System ähnelt dem bei den Wargame Spielen von Eugen Systems verwendeten Nachschubsystem.

Neue Einheiten verstärken dann eure Armee, ebenso könnt ihr Treibstoff oder Munition bestellen, was dann in Tankfahrzeugen, LKWs oder auch nur per Trägern zu den gewünschten Positionen gebracht wird. Diese Positionen müssen sich auf dem von euch kontrollierten Gebiet befinden. Hier gilt die selbe Regel wie auch beim Verlegen von Minen oder dem Bauen von Verteidigungsanlagen – nur auf eurer Seite des Schlachtfeldes. Bei den Einzelspielermissionen geht das aber nicht in jeder Mission, hier gibt es oftmals keinen Nachschub, den ihr anfordern könnt. Oft bekommt ihr aber von befreundeten Einheiten (in gescripteten Sequenzen) Verstärkung. Oder aber es rücken zumindest ununterbrochen verbündete Einheiten nach, um den Gegner anzugreifen.