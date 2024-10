Die besten Stürmer, die man bei EA FC 25 günstig verpflichten kann

Der Hype um das am 27. September 2024 veröffentlichte Spiel EA SPORTS FC™ 25 Ultimate Edition ist bereits auf dem Höhepunkt, obwohl wir nur wenige Tage nach dem ersten Verkaufsdatum stehen.

Von neuen Funktionen wie FC IQ und verschiedenen Karrieremodus-Updates bis hin zu den neuen taktischen Optimierungen können die Spieler eines der besten EA FC-Spiele aller Zeiten erwarten – natürlich seit FIFA 2013.

Und wenn du ein Karrieremodus-Enthusiast bist, so wird es zukünftig für dich noch besser. EA FC 25 wird jetzt mehr reale Daten erfassen, mit denen du dein Team in der tagesaktuellen Form in der betreffenden Liga managen kannst. Außerdem können Spieler den Rush-Modus spielen und Fußballsymbole in ihrem Karrieremodus verwenden, während sie aktuelle Transfergerüchte von Fabrizio Romano, dem italienischen Sportjournalisten und Social-Media Star, erhalten.

Der Spaß im Karrieremodus besteht jedoch darin, neue Geheimtipps zu finden und diese so schnell wie möglich in dein Team zu integrieren, damit du später von diesen profitieren kannst. In diesem Sinne haben wir fünf neue Stürmerhoffnungen gefunden, die du gegenwärtig in EA FC 25 noch günstig verpflichten kannst.

Diese 5 jungen Stürmer sind die Topkaufoptionen bei EA FC 25

Trotz der aktuellen Bedenken, dass Electronic Arts zahlreiche Mechaniken von Online Casinos in den Spielablauf übernommen hat, wie beispielsweise verschiedene Bonusfunktionen, bleibt der Karrieremodus der bekannten und bewährten Spielkultur treu.

Es macht immer wieder Spaß, die besten Wunderkinder des Fußballsports zu verpflichten, und zwar kurz bevor sie ihr volles Potenzial im Karrieremodus erreicht haben. Hier haben wir die fünf aufstrebenden Superstars aufgelistet, auf die du achten solltest:

1. Nelson Weiper

Weiper steht derzeit beim Bundesligisten FSV Mainz 05 unter Vertrag, und so ganz nebenbei ist er auch in dieser Stadt geboren und zählt gegenwärtig zu den aufstrebenden Stürmertalenten des Landes. Vielen Sportbegeisterten ist er eventuell noch unbekannt, da er in abgelaufenen Saison 23/24 nur wenige Einsatzminuten für den Verein aus der Landeshauptstadt absolvierte. Mit seinen 19 Jahren und einer 66-er Wertung können Sie Weiper jedoch für nur 2,4 Millionen Euro von Mainz 05 erwerben. Und noch besser: Sein Wochengehalt von lediglich 3.000 Euro ist für Profispieler sehr niedrig, was ihn zu einem echten Schnäppchen macht.

Aber wie sieht es mit seinem Potenzial aus? Seine Abschlussquote von 71 und seine 74er Stärke deuten darauf hin, dass seine Fähigkeiten auf dem Platz durchaus in Ordnung sind. Es wird prognostiziert, dass sich seine Gesamtwertung auf 86 steigern wird können.

2. Evan Ferguson

Ferguson war in der englischen Premier League-Saison 23/24 einer der herausragenden Spieler bei De Zerbis Brighton & Hove Albion und er selbst erzielte in der abgelaufenen Saison sechs Treffer. Der 19-jährige irische Stürmer hat seinen Marktwert dadurch von 11 Millionen Euro auf fast 50 gesteigert und verdient pro Woche umgerechnet 40.000 Euro.

Der Rechtsfuß verfügt über einige herausragende Eigenschaften wie beispielsweise sein Positionsspiel und die Stärke im Abschluss, die mit 77 bzw. 78 bewertet werden. Seine physische Präsenz am Platz und seine Sprungkraft machen ihn zu einem wahren Kopfballungeheuer, was diesen Spieler zu einem Muss macht, wenn eure Taktik auf vielen Flanken in den Strafraum beruht. Außerdem sind Fergusons Sprintfähigkeiten von 74 für einen Spieler seiner Größe nicht schlecht. Seine Gesamtbewertung von aktuell 74 soll in der Zukunft bis zu 86 reichen.

3. Elye Wahi

Der Franzose schaffte in der Saison 23/24 den Durchbruch in der Eliteliga des Landes, als er mitverantwortlich war, dass der RC Lens nach einer 20-jährigen Pause wieder in die Königsklasse des europäischen Fußballs zurückkehrte. Der 21-jährige Stürmer mit seinem goldenen rechten Fuß hat derzeit eine Bewertung von 78 und wird auf 35 Millionen Euro eingestuft. Sein Wochengehalt soll bei rund 30.000 Euro liegen.

Was an Elye Wahi besonders auffällt, ist sein Streben nach Tempofußball. Wahi hat bereits eine Bewertung von 87 und Beschleunigungswerte von 88, denn er ist wirklich verdammt flink am Platz. Auch seine Abschluß- (81), Volley- (86) und Dribblingswerte (78) machen ihn zu einem Spieler, den man sich bei EA FC 25 genauer ansehen sollte. Seine mögliche EA FC-Gesamtbewertung liegt bei 84.

4. Benjamin Sesko

Der schlaksige und 1,95 m große Slowene besticht – schon seit seinen Zeiten bei Red Bull Salzburg – durch sein enormes Tempo. Sein Markzwert liegt derzeit bei 50 Millionen Euro, und sein Wochengehalt bei stolzen 45.000 Euro. Der mehrfache Teamspieler und Teilnehmer der Euro 2024 in Deutschland steht derzeit beim Champions League Teilnehmer RB Leipzig unter Vertrag und hat eine gegenwärtige EA FC-Gesamtwertung von 76.

Seskos´ Abschlusswert von 77 ist auch ziemlich gut und seine Schusstechnik liegt auch weit über der angegebenen Wertung. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich in einer oder zwei Spielzeiten seine Gesamtwertung auf 89 verbessern wird, was einem Transferwert von über 200 Millionen Euro entsprechen würde. Die Abschlusswerte und das Spieltempo könnten sich auch auf 92 bzw. 96 steigen. Diese Werte, und das ist offensichtlich, machen den Slowenen zu einem der wirklichen und noch unentdeckten Geheimtipps bei EA FC 25.

5. Yeremy Pino

Wir mussten auch einen Luxus-Transfer in die Liste aufnehmen. Pino hat einen aktuellen Wert von rund 30 Millionen Euro und bezieht ein Wochengehalt von geschätzten 35.000 Euro. Der in Las Palmas geborene Pino ist nach einer Saison mit vielen Verletzungen zu einem Geheimtipp geworden, denn sein schneller Spielstil macht ihn zu einem Muss in Ihrem Karrieremodus.

Bei Villareal unter Unai Emery schaffte er in der La Liga-Saison 22/23 den Durchbruch und konnte seine Wertung von 72 auf 79 erhöhen. Seine Dribbling-Werte von 81 sind dementsprechend hoch, während sein Abschlusswert bei 79 liegt. Pino hat außerdem ein hohe Angriffsarbeitsrate, was es ihm ermöglicht, sowohl im Mittelfeld als auch als hängende Spitze zu spielen. Eine 87er Wertung sollte er am Tag seines Karrierehöhepunkts erreichen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Gute an diesen jungen Stürmern ist, dass sie innerhalb von nur zwei Spielzeiten beträchtlich höhere Ablösesummen erzielen werden. Dies wird euer eigenes Spielbudget aufbessern, insbesondere wenn ihr gegenwärtig noch ein kleines Team betreut.