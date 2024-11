Phasmophobia im Test

Nichts wie weg hier!

Ob wir alle Aufgaben erledigt haben, sehen wir im Truck an der Pinnwand. Sollte das der Fall sein und wir sind uns obendrein noch sicher, um welchen Geist es sich handelt, können wir eigentlich auch wieder abreisen. Unsere Bezahlung ergibt sich aus der Anzahl abgeschlossener Aufgaben und diversen Extras, wie zum Beispiel ein Foto vom Geist zu machen. Mit dem Geld kaufen wir dann wieder neue Ausrüstung, um weitere Jobs zu erledigen. Mit steigendem Level schalten wir auch immer mehr technische Spielereien frei, die uns helfen, die Abwechslung hochzuhalten.

Die Atmosphäre in Phasmophobia ist für ein Spiel, welches nicht gerade auf einer AAA-Grafik baut, dennoch unglaublich dicht. Alleine das Sounddesign ist sehr gut gelungen, so hallt es in großen Gebäuden zum Beispiel, und ihr hört eure Freunde tatsächlich auch nur, wenn diese in eurer Nähe sind. Das mögen vielleicht nicht alle, ist für eine gelungene Immersion dem Discord-Chat aber absolut vorzuziehen. Stirbt einer aus der Truppe, kann dieser zum Beispiel zwar noch als Geist herumlaufen und euch beobachten, ihr hingegen könnt die Person aber weder sehen noch hören, bis die Runde zu Ende ist.

Das war er nun also, mein kleiner Einblick in den Alltag als Geisterjäger. Wer jetzt noch schmunzelt, weil der Horrorfaktor in diesem Bericht einfach nicht so gut rübergekommen ist, der kann Phasmophobia ja auch gern in der VR-Version spielen und den Puls so noch mal ein ganzes Stück in die Höhe treiben.