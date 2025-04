The Last of Us™ Part II Remastered im Test

Neue Freunde

The Last of Us™ Part II setzt die Story des ersten Teiles fort. Joel und Ellie sind in Jackson, Wyoming, einer abgelegenen Ortschaft, untergetaucht, in der auch Joels Bruder Zuflucht gefunden hat. Sie leben hier ein halbwegs normales und weitgehend friedliches – post-apokalyptisches – Leben. Die Gegend ist so weit abgelegen, dass es nur relativ wenige Infizierte in die Umgebung der Ortschaft verschlägt. Auch wenn im Ort ein weitgehend normales Leben herrscht, besteht natürlich ein großer Teil der täglichen Aufgaben darin, immer auf der Hut zu sein. Der nähere Umkreis der Ortschaft wird kontinuierlich überwacht, um auftauchende Gefahren zu erkennen und wenn möglich zu bereinigen. Dazu werden regelmäßig Patrouillen auf vorgegebenen Wegen durchgeführt. Nachdem Autos inzwischen Mangelware sind, werden für diese Ausflüge Pferde verwendet.

Nach einer kurzen Einleitung beginnt das Spiel vier Jahre nach den Ereignissen des ersten Spieles. Ellie ist inzwischen zu einer 19-jährigen jungen Frau herangewachsen, Joel hat ein paar graue Haare mehr. Das Spiel beginnt so richtig, als Ellie sich zusammen mit Dina auf eine Patrouille aufmacht. Und da habt ihr auch schon die große Änderung zum ersten Teil – die Hauptrolle übernimmt diesmal nicht mehr Joel, sondern Ellie. Und sie wird nicht von Joel begleitet, sondern von Dina. Mehr werde ich dazu aber nicht sagen – außer das hier noch ein wenig mehr passiert als das, was ihr euch jetzt ja schon denken könnt. Und dann spielt ihr in einigen Sequenzen noch eine zweite Figur – Abby. Noch eine Frau, und nicht unbedingt eine schwache Persönlichkeit. Sie hat tiefsitzende persönliche Gründe, in der Gegend zu sein. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf, und Ellie und Dina sind bald alleine in der Wildnis (bzw. den Ruinen von Seattle) unterwegs, während neben der Washington Liberation Army noch eine weitere neue Fraktion – ein fanatischer religiöser Kult – auf der Bildfläche erscheint. Die Story ist also deutlich komplexer als im ersten Teil und bietet einige dramatische Momente.