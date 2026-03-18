Fallen Tear: The Ascension im Early Access Test

Ein Tag in Raoah

Wir übernehmen die Rolle von Hira, einem jungen Mann in der Fantasy-Welt von Raoah, die wie üblich am Rande der Zerstörung steht und nur von uns gerettet werden kann. Zu Beginn wissen wir davon aber nichts. Wir erkunden Hillcrest, das kleine Dorf in dem wir leben. Die Dorfbewohner schildern uns in kurzen Sätzen ihre aktuellen Themen, während wir mit (uralten) Teleportationsportalen zwischen verschiedenen Plattformen herumschwirren. Unser Bruder Ravn hat ein verrostetes Schwert im Wald gefunden, das der Schmied für uns herauspoliert hat – und mit dem wir uns nun auf die Jagd begeben. Immerhin sind wir ja seit heute ein Jäger. Dann geht es aber zügig bergab – unser Dorf wird von Monstern überfallen, unsere (Zieh-)mutter ist ebenso wie Ravn verschwunden, und die meisten Dorfbewohner geben uns die Schuld an dieser Katastrophe. Mit einem alten Artifakt werden wir aus unserer Heimat wegteleportiert und erhalten sofort von einer hübschen jungen Frau unsere erste wichtige Mission. Sie wird uns alles erklären, sobald sie Zeit dafür hat… eh klar. Aber zuerst müssen wir uns einmal durch eine monsterverseuchte Welt kämpfen.

Hira steuert sich wie in den meisten 2D Metroidvanias üblich. Er kann springen, mit dem Schwert zuschlagen, Kisten schieben usw. Wenn ihr gegnerischen Angriffen erfolgreich ausweicht, könnt ihr besonders effektive Gegenangriffe durchführen. Besiegte Gegner lassen Kristalle (Korr Shards) fallen, mit denen ihr u.a. Missionen freischalten oder Güter und Dienstleistungen kaufen könnt. An Lagerfeuern könnt ihr euren Gesundheitsbalken wiederherstellen. Das Spiel zeichnet automatisch eine Karte mit. In einem Journal werden die offenen Missionen angeführt und in einem umfangreichen Fähigkeitsbaum könnt ihr Hira gegen Erfahrungspunkte (Fated Points genannt) verbessern (beispielsweise seine Angriffsstärke erhöhen) und neue Fähigkeiten freischalten. Auf euren Reisen lernt ihr viele Leute kennen, und eine ganze Menge davon werden eure Freunde und schließen sich euch (zumindest zeitweise) an und kommen in euer Lager (einem alten Tempel). Sie haben alle ihre eigenen Fähigkeiten, die ihr dann wie Zusatzfähigkeiten einsetzen könnt. Das funktioniert sowohl im Kampf, als auch außerhalb. Das Spiel wird an den in der Landschaft verteilten Schreinen gespeichert, dort könnt ihr euch auch ausrasten, eure Freunde anschauen oder die Schreine als Schnellreiseportale benutzen.