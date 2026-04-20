devolo WiFi 7 Mesh BE6500 im Test

Wi-Fi 6 war gestern, mit dem neuen IEEE-802.11be-Standard (Wi-Fi 7) hält eine neue Generation Funktechnologie Einzug in die heimischen Wohnzimmer. Netzwerkspezialist devolo schickt mit dem WiFi 7 Mesh BE6500 sein erstes Wi-Fi-7-Mesh-System in den Handel.

Wir haben das 3-Pack ausgiebig im harten Alltag mit Gaming-Sessions, gleichzeitigen Streams, Home Office und einem halben Dutzend Smart-Home-Geräten getestet.

Zur IFA 2025 angekündigt und seit Frühjahr 2026 im Handel, richtet sich das BE6500 vor allem an Glasfaser-Haushalte und ambitionierte Gamer, die von modernen Wi-Fi-7-Features wie Multi-Link Operation und 4K-QAM profitieren möchten. Ob das System hält, was es verspricht, soll unser Test zeigen.

Lieferumfang 3-Pack

3 × devolo WiFi 7 Mesh BE6500-Einheiten

3 × externes Netzteil (12V/1,5A)

3 × RJ-45-Kabel (je ca. 1,95 m)

Installationsanleitung in 7 Sprachen inkl. Deutsch

Technische Daten

Das BE6500 unterstützt alle zentralen Neuerungen des Wi-Fi-7-Standards:

Multi-Link Operation (MLO) : Geräte können gleichzeitig über zwei Frequenzbänder kommunizieren — das erhöht Durchsatz und Stabilität erheblich. Für Online-Gaming, wo jede Millisekunde zählt, ist MLO ein echter Gewinn.

: Geräte können gleichzeitig über zwei Frequenzbänder kommunizieren — das erhöht Durchsatz und Stabilität erheblich. Für Online-Gaming, wo jede Millisekunde zählt, ist MLO ein echter Gewinn. 4K-QAM (4096-QAM) : Gegenüber Wi-Fi 6 steigt die Datenrate pro Stream um bis zu 20 Prozent. Mehr Daten pro Signal, weniger Interferenzen — besonders in dicht besiedelten Wohngebieten mit vielen WLAN-Netzen relevant.

: Gegenüber Wi-Fi 6 steigt die Datenrate pro Stream um bis zu 20 Prozent. Mehr Daten pro Signal, weniger Interferenzen — besonders in dicht besiedelten Wohngebieten mit vielen WLAN-Netzen relevant. 320-MHz-Kanalbreite im 6-GHz-Band : Doppelte Bandbreite gegenüber Wi-Fi 6. Auf dem 6-GHz-Band stehen kaum genutzte Kanäle zur Verfügung, was Interferenzen durch Nachbarnetze nahezu eliminiert.

: Doppelte Bandbreite gegenüber Wi-Fi 6. Auf dem 6-GHz-Band stehen kaum genutzte Kanäle zur Verfügung, was Interferenzen durch Nachbarnetze nahezu eliminiert. Multi-RU Puncturing: Effizientere Kanalnutzung durch intelligentes Ausblenden interferenzbehafteter Teilkanäle.

WLAN-Standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) — rückwärtskompatibel zu Wi-Fi 4/5/6 Funkarchitektur Dual-Band: 2,4 GHz + 5 GHz oder 2,4 GHz + 6 GHz (nicht simultanes Tri-Band) Brüttodatenraten 2,4 GHz: bis 688 Mbit/s | 5 GHz: bis 2.882 Mbit/s | 6 GHz: bis 5.765 Mbit/s Kombinierte Rate Bis zu 6.500 Mbit/s (Marketingklasse BE6500) MIMO-Streams 2×2 je Funkbereich LAN-Ports (je Gerät) 1 × 2,5 Gbit/s (WAN/LAN) + 3 × 1 Gbit/s LAN Betriebsmodi Router, Access Point, Mesh Controller, Mesh Extension Sicherheit WPA/WPA2/WPA3 Personal Software-Features IPv4/IPv6, Gast-WLAN, QoS, Blacklist, Firewall, WPS, MLO Erweiterbarkeit Modular auf bis zu 5 Mesh-Kits ausbaubar Einrichtung devolo Home Network App (iOS/Android) oder Web-Interface Preis (UVP) 149,90 € (Einzelgerät)

279,90 € (2-Pack)

399,90 € (3-Pack)

Ausstattung

Das Design des BE6500 überzeugt durch konsequente Zurückhaltung: kompakte Abmessungen von 175 × 118 × 72 mm, mattes weißes Gehäuse ohne auffällige Antennen. Die frontseitige LED kommuniziert den Betriebsstatus über klar definierte Farbcodes: Pulsierend Blau signalisiert aktive Internetverbindung, verschiedene andere Farben zeigen WPS-Modus, Firmware-Update oder Fehler an. Das hält die Optik sauber — kein RGB-Overkill, kein Disco-Effekt. Die Anschlüsse sitzen fest und präzise, die Verarbeitung wirkt insgesamt premium für diese Preisklasse.

Für Feinarbeit oder Status-Kontrolle steht die Home Network App bereit. Sie erklärt auf Wunsch die Installation und zeigt, welche Geräte mit welchem Access Point verbunden sind. Für technisch weniger affine Nutzer ist das angenehm niedrigschwellig.

Die Dual-Band-Architektur: Was sie bedeutet

Ein Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit: Das BE6500 ist kein echtes Tri-Band-System. Zwar unterstützt es alle drei Frequenzbänder (2,4 / 5 / 6 GHz), doch immer nur zwei davon gleichzeitig — entweder 2,4+5 GHz oder 2,4+6 GHz. In Haushalten mit sehr vielen gleichzeitig aktiven Clients kann das ein Flaschenhals werden, da weniger simultane Funkreserven zur Verfügung stehen als bei echtem Tri-Band.

Für den typischen Gaming-Haushalt mit mehreren aktiven Geräten ist das in der Praxis kaum spürbar. Wer aber ein Home Office mit mehreren Videokonferenzen simultan, einen Smart-Home-Hub und Gaming-Hardware betreibt, sollte das im Hinterkopf behalten.

Einrichtung & Bedienbarkeit

devolo hat beim BE6500 3-Pack auf möglichst reibungslose Ersteinrichtung geachtet: Alle drei Einheiten kommen bereits vorkonfiguriert aus dem Karton. Einheit 1 dient als Router (Controller), die anderen beiden als Mesh-Erweiterungen. So funktioniert die Erstinstallation:

Erste Einheit per Ethernet mit dem vorhandenen Modem/ONT verbinden und mit Strom versorgen.

devolo Home Network App (iOS/Android) öffnen und dem Setup-Assistenten folgen.

Weitere Einheiten im Haus platzieren, mit Strom versorgen — fertig. Sie verbinden sich automatisch innerhalb von rund zwei Minuten.

Die App selbst ist intuitiv auf Deutsch, ermöglicht Netzwerkstatus-Übersicht, Geräteliste, eingebauten Geschwindigkeitstest und Zugang zu erweiterten Einstellungen wie Gast-WLAN, QoS-Priorisierung und Kindersicherung. Alternativ steht das Web-Interface unter 192.168.7.1 zur Verfügung — praktisch für Power-User, die lieber den Browser nutzen.

Kleiner Wermutstropfen: Weder App noch Handbuch liefern ausführlichere Tipps zur optimalen Platzierung der Mesh-Knoten. Immerhin gibt es in der App einen WLAN-Signalstärke-Indikator, mit dem sich Umplatzierungen bewerten lassen. Wer das System maximal ausreizt, muss etwas experimentieren.

Wichtige Einschränkung: Das BE6500 enthält kein integriertes DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Modem. Es benötigt zwingend ein vorhandenes Modem oder ONT. Für Glasfaser-Haushalte perfekt — bei klassischem DSL ohne separates Modem müssen Kaufinteressenten zusätzlichen Aufwand einkalkulieren.

Praxistest und Spieletauglichkeit

Gaming: Latenz & Stabilität

Im Gaming-Szenario zeigt das BE6500 seine Schokoseite. MLO sorgt auf Wi-Fi-7-kompatiblen Geräten für spürbar stabilere Pings und weniger Latenzspitzen. In mehreren Tests mit Competitive Shootern (CS2 und Valorant) und Online-RPGs blieb die Verbindung konsistent — keine Aussetzer, kein Rubber-Banding. Auf Geräten mit 5-GHz-Verbindung (Wi-Fi 6) war ebenfalls stabiles Gameplay möglich, wenn auch ohne die MLO-Vorteile.

Besonders positiv: Auch beim Wechseln zwischen Räumen während einer Gaming-Session gab es keine merklichen Unterbrechungen. Das Mesh-Roaming funktioniert nahtlos — kein leidiges manuelles Neuverbinden.

Streaming: 4K und darüber

Für mehrere simultane 4K-Streams ist das BE6500 3-Pack mehr als ausreichend gerüstet. Im Test liefen gleichzeitig Netflix in 4K, YouTube in 1080p60 und ein Cloud-Gaming-Stream ohne erkennbare Qualitätseinbußen. Das 6-GHz-Band erwies sich dabei als ausgezeichnet, da auf ihm kaum Interferenzen durch Nachbarnetze entstehen.

Home Office & Mehrbenutzer-Szenario

Parallel zu einer Videokonferenz in Full-HD (Teams), einem laufenden Backup-Upload und dem Smart-Home-Hub blieb die Performance stabil. QoS-Priorisierung lässt sich in der App einfach konfigurieren — etwa um Videokonferenzen gegenüber Downloads zu bevorzugen.

Alternativen im Vergleich

devolo WiFi 7 BE9300 (bald erhältlich): devolos eigenes Tri-Band-System mit bis zu 9.300 Mbit/s simultaner Nutzung aller drei Bänder. Wer keine Kompromisse will und die Preisdifferenz akzeptiert, sollte warten.

Für die meisten Gaming-Haushalte und durchschnittliche Wohnungsgrößen ist das BE6500 3-Pack aber das bessere Preis-Leistungs-Argument.