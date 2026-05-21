Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Angespielt

Lost

Ich schleiche durch dunkle, verwinkelte Gassen, düstere Gestalten lehnen in den Ecken, meine Ohren lauschen exotischen Sprachen – die Szene könnte direkt aus Assassin’s Creed Black Flag stammen. Tut sie aber nicht, ich habe mich nur am Gare du Nord in Paris wieder einmal verlaufen, wohin Ubisoft mich zu einem Pressetermin zur Vorstellung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced eingeladen hat. Nachdem ich schließlich zum Veranstaltungsort gefunden habe, konnte ich auch einen ersten Blick auf das Spiel werfen.

13 Jahre nach dem Erscheinen des Originals erscheint am 9. Juli dieses Jahres Assassin’s Creed Black Flag Resynced – ein aufwändiger Remaster des Originals. Nachdem das Remaster von Prince of Persia jahrelang angekündigt und nun leider eingestampft wurde, ist plötzlich Assassin’s Creed Black Flag Resynced aus dem Nichts erschienen. Zumindest für mich, ich habe davon bisher nichts mitbekommen. Aber es gibt schlimmere Überraschungen, wie den letzten Besuch bei meinem Zahnarzt. Das originale Assassin’s Creed Black Flag habe ich jedoch in DEUTLICH angenehmerer Erinnerung, ich habe es 2013 kurz nach Erscheinen am PC durchgespielt. Es war bis dahin meiner Meinung nach das beste Spiel der Serie – und ich habe alle Vorgänger durchgespielt. Insofern stört es mich gar nicht, dass wir nun anstelle von einem aufgehübschten Prince of Persia ein massiv verbessertes Assassin’s Creed Black Flag Resynced bekommen. Prince of Persia hat mit Prince of Persia The Lost Crown und The Rogue Prince of Persia ja eh erst zwei gute neue Versoftungen erhalten.