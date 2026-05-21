Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Angespielt

Das nach weiterverbreiteter Meinung beste Assassin’s Creed bekommt ein Remake – Assassin’s Creed Black Flag Resynced!
Es ist nun schon 13 Jahre her, dass Assassin’s Creed IV: Black Flag als sechstes Spiel der Serie (ja, Teil 2 hat drei Ableger erhalten) erschienen ist. Nun wird es Zeit für ein Remaster – findet Ubisoft.
Lost
Ich schleiche durch dunkle, verwinkelte Gassen, düstere Gestalten lehnen in den Ecken, meine Ohren lauschen exotischen Sprachen – die Szene könnte direkt aus Assassin’s Creed Black Flag stammen. Tut sie aber nicht, ich habe mich nur am Gare du Nord in Paris wieder einmal verlaufen, wohin Ubisoft mich zu einem Pressetermin zur Vorstellung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced eingeladen hat. Nachdem ich schließlich zum Veranstaltungsort gefunden habe, konnte ich auch einen ersten Blick auf das Spiel werfen.
13 Jahre nach dem Erscheinen des Originals erscheint am 9. Juli dieses Jahres Assassin’s Creed Black Flag Resynced – ein aufwändiger Remaster des Originals. Nachdem das Remaster von Prince of Persia jahrelang angekündigt und nun leider eingestampft wurde, ist plötzlich Assassin’s Creed Black Flag Resynced aus dem Nichts erschienen. Zumindest für mich, ich habe davon bisher nichts mitbekommen. Aber es gibt schlimmere Überraschungen, wie den letzten Besuch bei meinem Zahnarzt. Das originale Assassin’s Creed Black Flag habe ich jedoch in DEUTLICH angenehmerer Erinnerung, ich habe es 2013 kurz nach Erscheinen am PC durchgespielt. Es war bis dahin meiner Meinung nach das beste Spiel der Serie – und ich habe alle Vorgänger durchgespielt. Insofern stört es mich gar nicht, dass wir nun anstelle von einem aufgehübschten Prince of Persia ein massiv verbessertes Assassin’s Creed Black Flag Resynced bekommen. Prince of Persia hat mit Prince of Persia The Lost Crown und The Rogue Prince of Persia ja eh erst zwei gute neue Versoftungen erhalten.
Piratenspiele gibt es viele, allerdings haben mich nur wenige davon so wirklich vor den Rechner gefesselt. Das erste war damals (1987) das originale Sid Meier’s Pirates! auf dem Commodore C-64, für das ich mit einem Freund eine Karte auf Karopapier mitgezeichnet habe, um mich nicht in der Karibik zu verirren. Ich hätte auch einfach einen Atlas verwenden können, aber mit so viel Realismus habe ich damals in einem Computerspiel einfach noch nicht gerechnet. Außerdem war die von Hand gezeichnete Karte super, um mit im Spiel erhaltenen Schatzkarten schnell die Lokation zu des Schatzes zu finden. Egal, das nächste Piratenspiel, dass mich so richtig gefesselt hat, war dann 25 Jahre später Assassin’s Creed Black Flag. Das konnte bei mir damals das Piraten-Feeling wieder zum Leben erwecken, und seit 2013 war dann wieder Sendepause.
Ich habe es in Assassin’s Creed IV Black Flag geliebt, mit meinem Schiff durch die Karibik zu segeln, feindlichen Schiffen Breitseiten zu verpassen und simple Schwertkämpfe auszufechten. Aber so wirklich fasziniert haben mich die Shanties. Ein Shanty ist ein Seemannslied, das die Crew während der Arbeit vor sich hingrölt. Und Assassin’s Creed Black Flag hatte viele verschiedene Shanties, die meine Crew (und ich) während des Spieles gesungen haben. Yea. Der Rest vom Spiel war auch recht gut, btw.
Verbesserungen
Was bringt denn Assassin’s Creed Black Flag Resynced nun mit sich? Nunja, vor allem die gesamte Grafik wurde massiv überarbeitet. Ich habe das originale Assassin’s Creed Black Flag in guter Erinnerung, das hat damals gut ausgesehen. Aber im direkten Vergleich mit der Resynced Fassung schaut es schon ein wenig in die Jahre gekommen aus. Die neue Grafik ist zeitgemäß und braucht sich vor anderen Neuerscheinungen nicht verstecken. Der neue Trailer schaut ja auch wirklich großartig aus.
Die Geschichte ist jedoch sie selbe geblieben – wir spielen wieder Edward Kenway, der zufällig mit den Templern in Kontakt kommt und schließlich auf der Suche nach dem sagenumwobenen Observatorium durch die Karibik reist – während der Hochzeit der Piraten. Die Piraten – unter anderem der berüchtigte Blackbeard – wollten einen eigenen Staat auf einer abgelegenen Insel gründen, frei von den Regeln der herrschenden Mächte. Keine Steuern, keine Gesetze – ein Paradies. Oder doch nicht? Wir werden in die politischen Unruhen und Spannungen zwischen Spaniern, Engländern und Piraten geworfen, während wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Zusätzlich zu der originalen Geschichte sind mehrere kleinere Nebenstränge eingefügt worden – kleine Missionen, die zu neuen Belohnungen (bzw. Mitgliedern der Mannschaft) führen. Insgesamt sollen rund sechs Stunden neuer Content in der Resynced Fassung neu hinzugekommen sein. Die neuen Szenen wurden vertont und hierbei griff man auf die Original-Sprecher zurück, auch in der deutschen Lokalisation wird man wieder die bekannten Stimmen zu hören bekommen.
Von der neuen Grafik und den neuen Nebenmissionen abgesehen wurden viele kleine Details verbessert. Neue Inseln, die Möglichkeit, überall zu tauchen, neue Kanonen für euer Schiff, verbessertes Parkour, neue Verstecke, neue Schiffsmodelle, dynamisches Wetter, zerstörbare Objekte, intelligentere Gegner im Nahkampf, neue Fähigkeiten für Kenway… ich durfte einem Vortrag vom Kreativ-Direktor Paul Fu lauschen, der uns voller Begeisterung von all den Verbesserungen erzählt hat. Eines kann ich jedenfalls bestätigen – hier ist viel Liebe und Detailarbeit in das Resynced Projekt geflossen.
Was allerdings fehlt, sind die alten Animus-Sequenzen. Dieser Teil des Spieles in der Jetztzeit wurde scheinbar massiv überarbeitet und nun anders dargestellt. Wie genau, kann ich aber noch nicht sagen. Der Aufwand für die Resynced Fassung scheint jedenfalls sehr hoch gewesen zu sein. Das Projekt wird primär in Singapur entwickelt, aber Ubisoft hat uns erzählt, dass an der Entstehung auch viele Co-Dev-Studios beteiligt waren: Ubisoft Barcelona, Ubisoft Belgrad, Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Bukarest, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Da Nang, Ubisoft India, Ubisoft Kiew, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Montreal, Ubisoft Philippinen, Ubisoft Quebec und Ubisoft Sofia. Also eh quasi alle Ubisoft Studios weltweit.
Angespielt
FAZIT
Ich hatte auch die Möglichkeit, ein Demo der PC Fassung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced für mehrere Stunden anzuspielen. Dabei waren einige Missionen freigeschalten, die ich nacheinander absolviert habe. Ich kann hier nur bestätigen – das Spiel schaut fantastisch aus. Es spielt sich auch toll – genau so, wie ich es in (verklärter) Erinnerung hatte. Ich habe später zu Hause wieder das alte Assassin’s Creed Black Flag gestartet – kein Vergleich. Das ist inzwischen weder hübsch noch spielt es sich so fließend wie die Resynced Version. Damals war es super, aber heute merkt man ihm sein Alter in jeder Hinsicht an. Vermutlich liegt es auch daran, dass ich seit dem originalen Assassin’s Creed Black Flag ja unzählige neuere Assassin’s Creed Teile gespielt habe, die jedes Mal ein wenig verbessert und grafisch besser waren. Und Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist nun wieder auf einem zeitgemäßen Niveau (es verwendet die neueste Anvil Engine) und braucht sich vor seinen Geschwistern grafikmäßig nicht mehr zu verstecken – die bessere Story hatte es ja eh schon immer. Ich bin nun schon sehr auf die finale Fassung gespannt, die planmäßig am 9. Juli ( PlayStation 5, Xbox Series X|S, sowie auf PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store) erscheinen soll. Wird das wieder meine Lust auf die Karibik entfachen?