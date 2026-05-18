Corsair erweitert XENEON EDGE um Widgets im Elgato Marketplace

Corsair bietet für den 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen XENEON EDGE ab sofort Widgets über den Elgato Marketplace an. Nutzer können neue Funktionen herunterladen und in iCUE einbinden, Entwickler erhalten außerdem eine Plattform für eigene Widgets.

Corsair hat den XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen stärker in das eigene Software- und Zubehör-Ökosystem eingebunden. Über den Elgato Marketplace stehen ab sofort Widgets für das Gerät zur Verfügung, die direkt in die iCUE-Software integriert werden können.

Zum Start bietet Corsair mehr als 20 eigene Widgets kostenlos an. Dazu zählen unter anderem Countdown-Timer, Live-Sportergebnisse, Anzeigen für Systemwerte, Netzwerk-Ping, ein RSS-Feed-Reader und ein Skizzenblock. Die Widgets sollen den Touchscreen je nach Einsatzzweck als Informations- oder Steuerfläche erweitern.

Mit der iCUE-Version 5.44 lassen sich Widgets nicht mehr nur über Software-Updates bereitstellen, sondern auch separat herunterladen und hinzufügen. Nach der Installation erscheinen sie in iCUE und können dort für den XENEON EDGE angepasst werden. Der Elgato Marketplace erhält dafür einen eigenen Bereich für Touchscreen-Widgets.

Auch unabhängige Entwickler können eigene Widgets erstellen. Corsair verweist dafür auf die technische Dokumentation von Elgato. Fertige Widgets lassen sich zunächst lokal in iCUE importieren und sollen künftig auch über den Elgato Marketplace für andere Nutzer angeboten werden können.

Der CORSAIR XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen ist laut Hersteller bereits über den Corsair-Webstore sowie autorisierte Händler erhältlich. Als Preis wird auf der Webseite ein UVP von € 259,90 angegeben.

Fakten im Überblick