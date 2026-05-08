Curse of the Crimson Stag: Daedalic kündigt Folk-Horror-Abenteuer an

Daedalic Entertainment und One-O-One Games haben Curse of the Crimson Stag angekündigt. Das storybasierte Folk-Horror-Abenteuer wurde im Rahmen der Nacon Connect mit einem Teaser-Trailer vorgestellt und soll 2026 erscheinen.

Im Mittelpunkt von Curse of the Crimson Stag steht das verlassene Whiteroot Hotel im amerikanischen Nordwesten. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle der Teenagerin Brit, die an einer Dokumentation über das verfallene Gebäude mitarbeitet. Laut Hintergrundgeschichte wurde das einstige Luxushotel nach einer Reihe mysteriöser Todesfälle aufgegeben. Seit 18 Jahren steht es leer, während lokale Erzählungen von Spukerscheinungen und einem Wesen namens Crimson Stag berichten.

Spielerisch setzt das Projekt auf Erkundung, Rätsel und Ermittlungen. Die Geschichte bewegt sich zwischen übernatürlichen Ereignissen, lokalen Mythen und möglichen Intrigen. Brit erkundet das Hotel unter Anleitung der Geisterjägerin Emily, stößt dabei aber offenbar tiefer in die Vergangenheit des Ortes vor, als geplant. Binaurales Audio soll die Horror-Atmosphäre unterstützen.

Entwickelt wird Curse of the Crimson Stag von One-O-One Games, dem Studio hinter The Suicide of Rachel Foster. Als Publisher fungiert Daedalic Entertainment. Bestätigt sind Versionen für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S. Auf Steam wird derzeit ein Veröffentlichungszeitraum 2026 genannt; ein konkreter Termin liegt noch nicht vor.

Der Ankündigungs-Teaser ist bereits auf YouTube verfügbar. Auf Steam kann Curse of the Crimson Stag außerdem auf die Wunschliste gesetzt werden. Die PlayStation-Store-Seite ist ebenfalls online.

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