HyperX erweitert sein Portfolio an Gaming-Peripheriegeräten

HyperX erweitert sein Zubehörangebot um einen neuen Controller, eine frische Headset-Reihe und eine überarbeitete NGENUITY-Software. Die neuen Geräte sollen ab Juni starten, während die aktualisierte Software bereits jetzt zum Download bereitsteht.

HyperX hat zum Start in die Gaming-Saison mehrere neue Produkte und Software-Neuerungen vorgestellt. Angekündigt wurden der Clutch Talon Controller, die Cloud Stinger 3-Headset-Reihe sowie eine überarbeitete Version der NGENUITY-Software. Die neuen Geräte sollen ab Juni erhältlich sein, die Software steht bereits zum Download bereit.

Im Mittelpunkt der Hardware-Ankündigungen steht der HyperX Clutch Talon Controller. Das Modell setzt auf Hall-Effekt-Sticks und -Trigger, austauschbare Komponenten wie Sticks, D-Pads, Trigger und Back-Paddles sowie programmierbare Zusatztasten. Laut HP soll der Controller auf PC, Android und Xbox nutzbar sein und per Funk bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit erreichen. Der Marktstart ist für Juni geplant, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159,99 Euro.

Ebenfalls neu ist die HyperX Cloud Stinger 3-Serie. Sie erscheint als kabelgebundene und drahtlose Variante, das Xbox-Modell läuft unter dem Namen HyperX CloudX Stinger 3. HyperX nennt für das Wireless-Modell eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden, außerdem gehören ein leichtes Design, Memory-Schaumstoff-Ohrpolster und ein Mikrofon mit Geräuschunterdrückung zur Ausstattung. Die Headsets sollen ebenfalls ab Juni verfügbar sein. Für die Wireless-Version nennt HP 99,99 Euro UVP, für das kabelgebundene Modell 59,99 Euro.

NGENUITY soll mehr Kontrolle über Audio und Eingaben bieten

Auch bei der Software gibt es Neuerungen. Die NGENUITY-Plattform wurde nach einer Beta-Phase offiziell eingeführt und soll zusätzliche Werkzeuge für Audioanpassung, Leistungsoptimierung und Steuerung auf Systemebene bieten. Genannt werden unter anderem parametrische und grafische Equalizer, Spiel- und Chat-Balance, räumliches Audio, KI-Rauschunterdrückung, Mikrofonverarbeitung in Echtzeit sowie anpassbare Tastenbelegung und Makroaufzeichnung. NGENUITY ist ab sofort über HyperX verfügbar.

Ob und wann alle Modelle flächendeckend im Handel auftauchen, bleibt abzuwarten. HP nennt in der Mitteilung derzeit Juni als geplanten Zeitraum, weist aber zugleich darauf hin, dass Preise und Verfügbarkeit noch Änderungen unterliegen können.

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