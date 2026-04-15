Von Metal Gear bis zum Glücksrad: Konami und die doppelte Karriere eines Gaming-Giganten

Wer in den Achtzigern oder Neunzigern gespielt hat, kennt den Moment: Auf dem Titelbildschirm erscheint ein kleines Logo und man weiß sofort, das wird gut. Konami war damals allgegenwärtig.

Ob Contra, Castlevania oder Metal Gear Solid, das japanische Studio lieferte Meilenstein nach Meilenstein. Doch wer heute tiefer in die Welt dieses Unternehmens eintaucht, stößt auf eine Seite, die viele nicht kennen: Konami ist längst auch einer der bedeutendsten Hersteller von Casino-Spielautomaten weltweit.

Das klingt nach einem Widerspruch. Ist es aber keiner, ganz im Gegenteil. Die Geschichte hinter dieser Doppelkarriere ist erstaunlich konsequent und sie sagt einiges darüber aus, wie sich die Unterhaltungsindustrie in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Vom Jukebox-Reparateur zum Spielhallen-König

Konami wurde 1969 in Japan gegründet, zunächst als Unternehmen, das Jukeboxen reparierte und verlieh. 1973 folgte der Schwenk zu Arcade-Maschinen. Mit Titeln wie Frogger, Track & Field und später Castlevania etablierte sich Konami als feste Größe in den Spielhallen, lange bevor Heimkonsolen den Markt dominierten.

Der Name „Konami“ leitet sich von den Anfangsbuchstaben der drei Gründer ab: Kagamasa Kouzuki, Yoshinobu Nakama und Tatsuo Miyasako. Das Wort bedeutet auf Japanisch schlicht „kleine Welle“.

Was viele nicht wissen: Erst 1997 entschied sich Konami, in den Casino-Markt einzusteigen. Im Jahr 2000 erhielt das Unternehmen als erstes japanisches Unternehmen überhaupt eine Lizenz für den Verkauf von Casino-Spielen in Nevada. Arcade-Maschinen und Spielautomaten funktionieren nach ähnlichen Prinzipien: Spannung, Feedback und Belohnung: Konami kannte dieses Handwerk bereits in- und auswendig.

Die Slot-Seite des Konzerns: China Shores und die Action Stacked Symbols

Wer Konami nur als Video-Game-Entwickler kennt, unterschätzt die zweite Hälfte des Unternehmens erheblich. Konami Gaming hat über 600 Spielautomaten entwickelt, eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie ernst man diesen Bereich nimmt.

Der bekannteste Titel ist wohl China Shores: Es war der erste Slot, den Konami in die Online-Umgebung brachte und bleibt bis heute ein beliebter Klassiker in landbasierten wie in Online-Casinos. Das Spiel steht für Konamis charakteristischen Stil, ruhige Optik, asiatische Symbolik und durchdachte Bonus Mechaniken.

Besonders prägend ist dabei ein Feature, das Konami quasi als Markenzeichen eingeführt hat: die sogenannten „Action Stacked Symbols“. Dabei werden vor jedem Spin bestimmte Walzen Position zufällig mit ein und demselben Symbol gefüllt, was theoretisch dazu führen kann, dass ein gesamter Bildschirm mit identischen Symbolen bedeckt ist. Diese Mechanik findet sich in einer Vielzahl von Konami-Slots, darunter Lotus Land und Dragon’s Law.

ICE Barcelona 2026: Konami zeigt, wohin die Reise geht

Anfang 2026 präsentierte Konami Gaming auf der Fachmesse ICE Barcelona seine neueste Generation an Spielautomaten. Der Mittelpunkt des Messeauftritts war die neue Solstice 49C-Kabine: ein C-förmiger 49-Zoll-4K-UHD-Bildschirm mit einem Acryl-Beleuchtungssystem, das in Echtzeit auf jede Drehung, jeden Gewinn und jede Bonusrunde reagiert.

Dazu kommt ein bemerkenswertes Crossover-Projekt: Konami präsentiert die weltweit ersten Casino-Spiele, die auf der legendären Bomberman-Videospielreihe basieren, einem Franchise, das seit über 40 Jahren Spieler begeistert. Bomberman Blast und Bomberman Boom nutzen bekannte Spielfiguren aus dem Videogame und übersetzen sie in Slot-Features: Bomben, die Bonusfelder freisetzen, Hold-and-Spin-Runden, expandierende Walzen Positionen. Es zeigt, wie konsequent Konami die Grenzen zwischen Gaming-Kultur und Casino-Entertainment abbaut.

Parallel dazu startete Konami offiziell seine neue iGaming-Marke „Konami Online Interactive“ mit einem eigenen Remote Gaming Server, über den Online-Betreiber auf jahrzehntelang bewährte Klassiker wie China Shores und African Diamond zugreifen können.

Was Gamer an Konami-Slots mögen und was Slot-Fans an Konami

Die Überschneidung der Zielgruppen ist kein Zufall. Wer mit Konami-Spielen aufgewachsen ist, erkennt in den Slots dieselbe Design-Philosophie: klare Strukturen, belohnende Feedback-Schleifen, ein Gespür für Spannung ohne Overload. 2024 kooperierte Konami mit Caesars Digital und brachte Klassiker wie China Shores und All Aboard in regulierte Online-Casinos. Der Schritt ins digitale Segment läuft planmäßig und dürfte in den nächsten Jahren auch europäische Märkte stärker erfassen.

Wer wissen will, wie sich Konami-Mechaniken anfühlen, bevor man echtes Geld einsetzt, kann viele Konami-Titel kostenlos als Demo-Slot ohne Anmeldung testen, geordnet nach Anbieter, direkt im Browser und ganz ohne Download.

Konami ist eines der wenigen Unternehmen der Unterhaltungsindustrie, das in zwei völlig verschiedenen Bereichen echte Relevanz besitzt: als Videogame-Legende mit Kult Titeln aus vier Jahrzehnten und als ernst zu nehmender Hersteller von Spielautomaten mit über 600 entwickelten Titeln und Präsenz auf den wichtigsten Fachmessen der Branche. Das Verbindende ist das Handwerk: Konami versteht, wie Menschen spielen, warum sie weiterspielen wollen und welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen. Ob Metal Gear oder China Shores, das Prinzip ist dasselbe.