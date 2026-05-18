Brawl Stars World Finals 2026 finden im November in Tokio statt

Brawl Stars trägt seine World Finals 2026 erstmals in Japan aus. Das Finale der Championship-Saison findet vom 20. bis 22. November 2026 in Tokio statt und wird gemeinsam mit BLAST umgesetzt.

Die Brawl Stars World Finals 2026 werden vom 20. bis 22. November 2026 in Tokio ausgetragen. Supercell und der Esports-Veranstalter BLAST bringen damit den Saisonabschluss der Brawl Stars Championship erstmals nach Japan. Bei dem Turnier treten die besten Teams der Welt um den Weltmeistertitel und einen Preispool von insgesamt 1 Million US-Dollar an.

Laut Ankündigung soll das Event zugleich das bislang größte Offline-Event in der Geschichte von Supercell werden. Neben den Matches sind vor Ort unter anderem eine Fanzone, Event-Merchandise und weitere Programmpunkte geplant, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Ankündigung folgt auf den Brawl Cup in Berlin, den BLAST gemeinsam mit Supercell veranstaltete. Das Event in der Uber Eats Music Hall war laut Veranstalter an allen drei Tagen ausverkauft. HMBLE gewann den Wettbewerb und sicherte sich damit einen zusätzlichen World-Finals-Slot für die EMEA-Region.

Für die Brawl Stars World Finals 2026 qualifizieren sich Teams über den offiziellen Brawl Stars Championship Circuit, der Spielerinnen und Spielern aus mehr als 190 Ländern offensteht. Zehn Teams erhalten ihre Startplätze über regionale Ranglisten, zwei weitere Plätze werden über ein Offline-Last-Chance-Qualifier-Event im Oktober vergeben.

Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen. Updates zu den World Finals gibt es über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Brawl Stars Esports auf X und Instagram. Livestreams und Ingame-Rewards werden über event.brawlstars.com bereitgestellt.

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