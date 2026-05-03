Masters of Albion im Early Access Test

Die Hand Gottes

Wir steuern das Spiel mit unserer Hand. Und damit meine ich nicht die Hand an der Maus, sondern eine Hand im Spiel. Mit der können wir Dinge aufheben, beispielsweise herumliegende Felsen, die wir dann auf herumlaufende Zombies werfen können, um sie zu erschlagen. Schaut aus wie die Hand aus Black & White, und funktioniert auch ähnlich. Es handelt sich dabei um unsere abgehackte Hand. Das lernt man aus dem Intro (englisch, ohne Untertitel). Wir sind der Auserwählte, der einer mysteriösen Stimme in eine verfallenes Dorf mit Namen Oakridge gefolgt ist, um sich dort in einer unterirdischen Halle auf den verlassenen Thron zu setzen. Der Thron hat uns daraufhin an sich gefesselt, und außerdem unsere Hand abgehackt, mit der wir nun die Welt außerhalb erkunden können.

Wir klicken von Grünzeug überwucherte Gebäude an, um sie freizulegen, wir nehmen herumliegende Häuserteile und bauen wie mit Lego Häuser zusammen. Viel Kreativität wird dabei aber nicht benötigt, da die Teile alle nur auf eine bestimmte Art zusammen passen. Wir bauen eine Farm, eine Mühle, eine Fabrik, reinigen das Wohnhaus und die Taverne, ziehen Dorfbewohner von der Taverne zu den Produktionsgebäuden – und schon tut sich etwas in Oakridge. Plötzlich ist aus den herumliegenden Ruinen ein kleines Dorf samt Bewohnern entstanden. Sehr seltsam. Unsere Beraterin sagt uns (wieder ohne Untertitel), was zu tun ist. Ein anfliegender Heißluftballon bringt eine Bestellung – sechs Sandwiches – und wir müssen in der Fabrik das Sandwich designen. Käse, oder eine tote Ratte als Füllung? Wenn die bestellte Menge produziert wurde, wird sie automatisch in den Ballon gebracht und zum Käufer verschifft. Wenn wir auf die Produktionsgebäude klicken, arbeiten sie schneller. Im Arcanium kauft ihr Zaubersprüche (Feuerball, Blitz, Flammenwand uvm) für eure Hand.

Das Spiel schreitet tageweise voran. Tagsüber baut ihr Gebäude, produziert Waren, platziert Verteidigungsanlagen – und bereitet euch auf die Nacht vor. Jede Nacht wird eure Siedlung von bösartigen Kreaturen angegriffen, die bis zum unterirdischen Thron vordringen wollen. Tötet sie, oder das Spiel ist vorbei. Wenn ihr sie alle umbringt, beginnt der nächste Tag. Und da müsst ihr wieder Essen designen (die Aufgaben werden immer komplexer – und ihr bekommt nur vage Hinweise, wie das Essen sein soll) und produzieren und euch auf die Nacht vorbereiten. Bald habt ihr auch Einheiten, um die Kreaturen der Nacht zu bekämpfen, und ihr könnt sogar von ihnen Besitz ergreifen und sie direkt steuern… und mit Mausklick angreifen. Sehr komplex. Anfangs ist eure Stadt noch sehr klein, aber Tag für Tag wird eine größere Fläche nutzbar.