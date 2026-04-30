Pearl Abyss und Dyenamik kündigen Crimson Desert Apparel an

Pearl Abyss und Dyenamik gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen eine Premium-Bekleidungskollektion auf den Markt gebracht wird, die vom Open-World-Action-Adventure-Spiel Crimson Desert inspiriert ist.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, etwas Einzigartiges für die Fans und die weltweite Gaming-Community zu schaffen.

Die Crimson Desert-Trikotkollektion schöpft ihre kreative Inspiration aus zwei gegensätzlichen Welten von Pywel: der Welt auf der Erde und dem Abyss darüber.

Das schwarz-anthrazitfarbene „Home“-Trikot zieren abstrakte Blockmuster, die von Fragmenten des Abyss inspiriert sind, der in die untere Welt hinabführt. Das weiß-goldene „Away“-Trikot spiegelt die nichtlinearen Wege von Pywel und die komplexe, labyrinthartige Architektur des Abyss wider.

Auf jedem Trikot der Kollektion ist das offizielle Crimson Desert-Emblem als gesticktes Brustabzeichen deutlich sichtbar angebracht.

Die Designsprache zieht sich durch das gesamte Bekleidungssortiment. Ein „Hero“-T-Shirt greift das fragmentierte Motiv auf, um ein monochromes Halbtonporträt des Protagonisten Kliff mitten im Schlag einzurahmen, das durch Kobaltblau akzentuiert wird. Der Hoodie knüpft an diese Ästhetik an – mit auffälligen, kobaltblauen Siebdruckärmeln und dem gestickten Emblem auf der Brust.

Die Kollektion ist exklusiv über Dyenamik.com erhältlich und wird weltweit versandt. Die Preise in der jeweiligen Landeswährung sowie die Versandkosten gibt es im Dyenamik-Shop.

Crimson Desert ist jetzt verfügbar auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Game Store und Apple Mac.