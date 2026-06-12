ROG Zephyrus Duo 2026 – Zwei Displays, ein mobiler High-End-Arbeitsplatz

Robustes Design mit abnehmbarer Tastatur

Das Gehäuse setzt auf CNC-gefrästes Aluminium in Stellar Grey. Die neue Slash-Beleuchtung am Deckel arbeitet mit 35 anpassbaren Lichtsegmenten und bleibt durch die dunkle Glasoptik dezent, solange sie nicht aktiv ist. Praktisch ist auch die Oberflächenbehandlung: Sowohl Gehäuse als auch Tastatur sollen Fingerabdrücke und Schmierflecken besser abweisen. Die abnehmbare Bluetooth-Tastatur ist nur 5,1 mm dünn, besitzt eine RGB-Beleuchtung und ein großes Touchpad. Dadurch lässt sich das Notebook je nach Modus wie ein klassischer Laptop, wie ein portabler Desktop oder wie ein Präsentationsgerät nutzen.

Audio, Kamera, Akku und Anschlüsse

Beim Sound setzt ASUS auf ein Sechs-Lautsprecher-System mit zwei Tweetern und vier Woofern, Smart-Amp-Technologie und Dolby Atmos. Für Videocalls, Streams und Online-Gaming ist außerdem AI Noise-Cancelling vorgesehen. Die 1080p-Full-HD-IR-Webcam unterstützt Windows Hello, wodurch das Gerät per Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Für mobile Arbeit, Online-Meetings und Content-Produktion ist das ein praktischer Komfortgewinn.

Auch die Anschlussausstattung fällt umfangreich aus. Geboten werden zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort und Power Delivery, zweimal USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, ein Kartenleser, ein Netzteilanschluss sowie eine 3,5-mm-Audio-Kombibuchse. Dazu kommen Wi-Fi 7 und Bluetooth. Der 90-Wh-Akku unterstützt Schnellladen: Ein Laden von 0 auf 50 Prozent ist damit in rund 30 Minuten möglich, abhängig von Systemtoleranzen und Testbedingungen. Für unterwegs kann das Gerät außerdem über USB-C Power Delivery mit bis zu 100 Watt geladen werden, wenn nicht die volle Leistung des 250-Watt-Netzteils benötigt wird.