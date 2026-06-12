ROG Zephyrus Duo 2026 – Zwei Displays, ein mobiler High-End-Arbeitsplatz

Mit dem ROG Zephyrus Duo 2026 richtet sich ASUS an alle, die unterwegs nicht auf ein großes Setup verzichten wollen: Gaming, Streaming, kreative Arbeit, Coding und Multitasking treffen hier auf zwei 16-Zoll-OLED-Touchdisplays.
Das ROG Zephyrus Duo 2026 ist kein klassisches Gaming-Notebook, das einfach nur mehr Leistung in ein möglichst dünnes Gehäuse packen will. ASUS verfolgt mit dem GX651 einen anderen Ansatz: Das Gerät soll ein mobiles Dual-Screen-Setup ersetzen und dort funktionieren, wo sonst mehrere Monitore, Dockingstation und externe Peripherie nötig wären. Zwei 16-Zoll-OLED-Touchdisplays, ein flexibles 320-Grad-Scharnier, eine abnehmbare Fullsize-Bluetooth-Tastatur und aktuelle High-End-Hardware machen das Notebook zu einem vielseitigen Begleiter für Gaming, Content Creation, Streaming und produktives Arbeiten.
Features
- Modell: ROG Zephyrus Duo 2026 GX651
- Displays: 2 × 16 Zoll OLED-Touchdisplay, 3K, 2.880 × 1.800 Pixel, 16:10
- Bildwiederholrate: 120 Hz
- Reaktionszeit: 0,2 ms
- Helligkeit: bis zu 1.100 Nits Spitzenhelligkeit
- Farbraum: 100 % DCI-P3, Pantone Validated
- Hauptdisplay: NVIDIA G-SYNC-Unterstützung
- Prozessor: Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H
- Grafik: bis zu NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU
- Arbeitsspeicher: bis zu 64 GB LPDDR5X-8533
- Speicher: bis zu 2 TB PCIe-5.0-SSD
- Kühlung: ROG Intelligent Cooling mit Flüssigmetall, Vapor Chamber, zwei Lüftern und Graphitplatte
- Akku: 90 Wh, Schnellladen von 0 auf 50 Prozent in rund 30 Minuten
- Tastatur: abnehmbare Fullsize-Bluetooth-Tastatur mit RGB-Beleuchtung und großem Touchpad
- Scharnier: 320-Grad-Scharnier mit fünf Nutzungsmodi
- Modi: Laptop Mode, Dual Screen Mode, Book Mode, Share Mode und Tent Mode
- Audio: 6 Lautsprecher mit Dolby Atmos
- Kamera: 1080p-Full-HD-IR-Webcam mit Windows Hello
- Konnektivität: Wi-Fi 7 und Bluetooth
- Anschlüsse: 2 × Thunderbolt 4, 2 × USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Kartenleser und 3,5-mm-Audio-Kombibuchse
- Abmessungen: rund 1,9 cm dünn
- Gewicht: 2,82 kg
- Betriebssystem: Windows 11 Home
High-End-Hardware für Gaming und Creator-Workflows
Auch bei der Leistung positioniert ASUS das ROG Zephyrus Duo 2026 klar im oberen Segment. Ausgestattet ist das Gerät mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor 386H mit NPU für KI-Aufgaben und in punkto Grafik ist sogar eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU möglich. Je nach Konfiguration sind bis zu 64 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.533 MHz sowie bis zu 2 TB PCIe-5.0-SSD-Speicher vorgesehen. Die GPU erreicht im Manual Mode bis zu 150 Watt TGP; für die RTX-5090-Variante sind es bis zu 135 Watt TGP. Für Gaming, Raytracing, DLSS-Features, 3D-Rendering, Videobearbeitung und KI-Workflows bietet das Gerät damit sehr viel Spielraum.
Damit diese Leistung in einem mobilen Dual-Screen-Gehäuse nutzbar bleibt, setzt ASUS auf ROG Intelligent Cooling. Zum Kühlkonzept gehören Flüssigmetall, eine Vapor Chamber, zwei Lüfter und eine Graphitplatte. Der integrierte Kickstand hilft zusätzlich beim Luftstrom, weil das Gerät in mehreren Modi erhöht steht. Für den Alltag ebenfalls interessant: Im Silent Mode kann das System bei leichten Aufgaben die Lüfter abschalten, solange CPU und GPU unterhalb der vorgesehenen Temperaturgrenze bleiben. Wer unterwegs schreibt, streamt oder präsentiert, bekommt dadurch ein angenehm ruhiges Arbeitsumfeld.
Robustes Design mit abnehmbarer Tastatur
Das Gehäuse setzt auf CNC-gefrästes Aluminium in Stellar Grey. Die neue Slash-Beleuchtung am Deckel arbeitet mit 35 anpassbaren Lichtsegmenten und bleibt durch die dunkle Glasoptik dezent, solange sie nicht aktiv ist. Praktisch ist auch die Oberflächenbehandlung: Sowohl Gehäuse als auch Tastatur sollen Fingerabdrücke und Schmierflecken besser abweisen. Die abnehmbare Bluetooth-Tastatur ist nur 5,1 mm dünn, besitzt eine RGB-Beleuchtung und ein großes Touchpad. Dadurch lässt sich das Notebook je nach Modus wie ein klassischer Laptop, wie ein portabler Desktop oder wie ein Präsentationsgerät nutzen.
Audio, Kamera, Akku und Anschlüsse
Beim Sound setzt ASUS auf ein Sechs-Lautsprecher-System mit zwei Tweetern und vier Woofern, Smart-Amp-Technologie und Dolby Atmos. Für Videocalls, Streams und Online-Gaming ist außerdem AI Noise-Cancelling vorgesehen. Die 1080p-Full-HD-IR-Webcam unterstützt Windows Hello, wodurch das Gerät per Gesichtserkennung entsperrt werden kann. Für mobile Arbeit, Online-Meetings und Content-Produktion ist das ein praktischer Komfortgewinn.
Auch die Anschlussausstattung fällt umfangreich aus. Geboten werden zwei Thunderbolt-4-Ports mit DisplayPort und Power Delivery, zweimal USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, ein Kartenleser, ein Netzteilanschluss sowie eine 3,5-mm-Audio-Kombibuchse. Dazu kommen Wi-Fi 7 und Bluetooth. Der 90-Wh-Akku unterstützt Schnellladen: Ein Laden von 0 auf 50 Prozent ist damit in rund 30 Minuten möglich, abhängig von Systemtoleranzen und Testbedingungen. Für unterwegs kann das Gerät außerdem über USB-C Power Delivery mit bis zu 100 Watt geladen werden, wenn nicht die volle Leistung des 250-Watt-Netzteils benötigt wird.
Mehr Kreativität im Bundle mit dem ASUS Pen 3.0
Mit dem ASUS Pen 3.0 wird das ROG Zephyrus Duo 2026 noch vielseitiger: Auf den beiden OLED-Touchdisplays lassen sich Notizen, Skizzen, Markierungen oder kreative Entwürfe direkt am Gerät umsetzen. Der Stylus bietet 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung, eine Abtastrate von 266 Hz und eine Latenz von unter 36 ms. Dazu kommen haptisches Feedback, automatische Bluetooth-Kopplung, magnetisches kabelloses Laden und eine stabile, austauschbare Stiftspitze. Damit wird das Notebook nicht nur zur Gaming- und Workstation, sondern auch zu einem flexiblen Kreativ-Tool für unterwegs.
KI-Unterstützung direkt am Gerät
Auch beim Thema KI setzt das ROG Zephyrus Duo 2026 auf mehr als reine Rechenleistung. Der Intel Core Ultra 9 Prozessor bringt eine NPU mit bis zu 50 TOPS mit, dazu kommt die Leistung der GeForce RTX Laptop-GPU für anspruchsvolle AI-Workflows. Besonders praktisch ist der Virtual Assistant, der laut Präsentation lokal auf dem Gerät arbeitet und bei Chats, Zusammenfassungen, Transkriptionen, Dokumentenanalysen und sogar multimodalen Aufgaben mit Bildern unterstützen kann. In Verbindung mit dem zweiten Display lassen sich KI-Tools wie Assistenten, Coding-Hilfen oder Kreativ-Apps parallel zum Hauptprojekt nutzen, während die Slash Lighting auf Aktionen des virtuellen Assistenten reagieren kann.
Mehr Überblick beim Spielen und Streamen
Für Gamer ist das ROG Zephyrus Duo 2026 vor allem deshalb spannend, weil es Leistung und Übersicht in einem mobilen Setup verbindet. Auf dem Hauptdisplay läuft das Spiel mit 3K-OLED, 120 Hz, 0,2 ms Reaktionszeit und NVIDIA G-SYNC, während der zweite Bildschirm Platz für Discord, OBS, Guides, Chat oder Systemtools bietet. Damit eignet sich das Notebook nicht nur für aktuelle AAA-Spiele, sondern auch für Streaming, Content Creation und Multitasking ohne ständiges Wechseln zwischen Fenstern.
Zusammenfassung
FAZIT
Das ROG Zephyrus Duo 2026 verbindet starke Gaming-Performance mit einem mobilen Dual-Screen-Setup für mehr Freiheit beim Spielen, Arbeiten und Kreativsein. Zwei brillante OLED-Touchdisplays, High-End-Hardware, flexible Nutzungsmodi und die abnehmbare Tastatur machen das Notebook zu einem vielseitigen Premium-Gerät für alle, die unterwegs mehr Bildschirmfläche, mehr Leistung und mehr Möglichkeiten wollen.