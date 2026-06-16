Harman Kardon SoundSticks 5 im Test

Design und Verarbeitung

Die SoundSticks 5 bleiben sofort als SoundSticks erkennbar. Harman Kardon setzt weiterhin auf transparente Gehäuse, einen kuppelförmigen Subwoofer und zwei schlanke Satelliten. Im Vergleich zu vielen nüchternen PC-Lautsprechern wirkt das System fast wie ein Einrichtungsgegenstand. Das ist Stärke und Einschränkung zugleich: Wer Technik gerne sichtbar platziert, bekommt ein auffälliges Setup; wer ein möglichst unauffälliges Lautsprechersystem sucht, wird mit dem Design weniger glücklich sein.

Die Abmessungen bleiben alltagstauglich, benötigen aber mehr Stellfläche als kompakte Stereo-Speaker, vor allem der Subwoofer. Dieser misst 23,8 x 28,3 x 23,8 cm und wiegt 3,7 kg. Die beiden Satelliten kommen jeweils auf 9,6 x 28,1 x 9,6 cm und 0,8 kg. Damit passt das System gut auf größere Schreibtische, Sideboards oder TV-Möbel, verlangt aber nach einer bewusst geplanten Platzierung.

Positiv fällt die klare Formsprache auf. Die weißen oder schwarzen Kabel, ja nach Ausführung und die Anschlüsse sind nicht völlig unsichtbar, werden aber besser integriert als bei älteren Generationen. Die Touch-Bedienung am rechten Lautsprecher passt zum reduzierten Konzept. Im Alltag ist das eleganter als sichtbare Knöpfe, kann aber weniger eindeutig sein als klassische Bedienelemente, wenn man Lautstärke oder Eingänge blind ändern möchte.

Ausstattung und Anschlüsse

Der wichtigste Fortschritt ist die Anschlussvielfalt. Neben Bluetooth bietet das System HDMI ARC. Dadurch lassen sich die SoundSticks 5 direkt mit einem Fernseher verbinden, sofern dieser HDMI ARC unterstützt. Bei unserem TV-Gerät von LG hat das auf HDMI-Eingang 1 recht gut geklappt, wir mussten nur in den erweiterten Einstellungen die Soundausgabe auf das ARC-Gerät umstellen. Auch die Lautstärke lässt sich dann wie vorher über die Fernbedienung des TV’s verändern.Für Konsolen, Streaming-Apps und TV-Ton ist das deutlich praktischer als reine Bluetooth-Lösungen. Harman Kardon bewirbt das System ausdrücklich auch für TV-, Film- und Gaming-Abende und da machen sie auch wirklich eine gute Figur.

Bluetooth 5.4, A2DP 1.4 und AVRCP 1.6.2 werden offiziell genannt. Außerdem unterstützt das System Auracast, wodurch kompatible Harman-Kardon-Lautsprecher über die App zu einem größeren Setup verbunden werden können. Für klassische PC-Nutzung wäre ein USB-Audioeingang wünschenswert gewesen; der vorhandene USB-C-Port wird auf der US-Produktseite mit 5V/0,5A angegeben, aber nicht als vollwertiger digitaler Audioeingang beschrieben.

Die Harman Kardon One App übernimmt dabei die Einrichtung, Lichtsteuerung, EQ-Anpassungen, Verwaltung kompatibler Lautsprecher und Software-Updates. Das ist zeitgemäß, bedeutet aber auch: Wer das System vollständig konfigurieren will, kommt an der App kaum vorbei.