Harman Kardon SoundSticks 5 im Test

Die Harman Kardon SoundSticks 5 führen das transparente 2.1-Design der Serie fort, setzen aber stärker auf Wohnzimmer- und Desktop-Tauglichkeit. HDMI ARC, Bluetooth 5.4, Auracast, App-Steuerung und 190 Watt RMS machen das System vielseitiger als frühere Generationen.
Mit den SoundSticks 5 aktualisiert Harman Kardon eines der bekanntesten Desktop-Lautsprechersysteme der vergangenen Jahrzehnte. Die Grundidee bleibt erhalten: zwei transparente Satelliten, ein auffälliger Subwoofer und ein Design, das bewusst nicht im Hintergrund verschwinden will. Neu ist vor allem die breitere Ausrichtung. Statt nur als PC- oder Bluetooth-Lautsprecherset aufzutreten, richtet sich das System nun auch an Nutzer, die ein kompaktes 2.1-Setup für TV, Streaming und Gaming suchen.
Die offizielle Produktseite nennt für die SoundSticks 5 einen UVP von 329,99 Euro. Technisch bietet das System 190 Watt RMS, einen Frequenzgang von 40 Hz bis 20 kHz, Bluetooth 5.4, HDMI ARC, Auracast-Unterstützung, eine Lichtshow sowie Steuerung über die Harman Kardon One App.
Technische Daten
- System: 2.1-Kanal-Lautsprechersystem
- Gesamtleistung: 190 Watt RMS
- Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz (-6 dB)
- Treiber: 6 x 40-mm-Mitteltöner, 2 x 25-mm-Hochtöner, 1 x 5,25-Zoll-Subwoofer
- Signal-Rausch-Verhältnis: 80 dB A-bewertet
- Bluetooth: Bluetooth 5.4
- Bluetooth-Profile: A2DP 1.4, AVRCP 1.6.2
- Anschlüsse: HDMI ARC, USB-C laut Spezifikation 5V/0,5A, AUX-In
- Weitere Funktionen: Auracast, Lichtshow, Harman Kardon One App
- Subwoofer: 23,8 x 28,3 x 23,8 cm, 3,7 kg
- Satelliten: je 9,6 x 28,1 x 9,6 cm, 0,8 kg
- Farbe: Schwarz oder weiß
- Preis: 329,99 Euro laut offizieller Produktseite
Design und Verarbeitung
Die SoundSticks 5 bleiben sofort als SoundSticks erkennbar. Harman Kardon setzt weiterhin auf transparente Gehäuse, einen kuppelförmigen Subwoofer und zwei schlanke Satelliten. Im Vergleich zu vielen nüchternen PC-Lautsprechern wirkt das System fast wie ein Einrichtungsgegenstand. Das ist Stärke und Einschränkung zugleich: Wer Technik gerne sichtbar platziert, bekommt ein auffälliges Setup; wer ein möglichst unauffälliges Lautsprechersystem sucht, wird mit dem Design weniger glücklich sein.
Die Abmessungen bleiben alltagstauglich, benötigen aber mehr Stellfläche als kompakte Stereo-Speaker, vor allem der Subwoofer. Dieser misst 23,8 x 28,3 x 23,8 cm und wiegt 3,7 kg. Die beiden Satelliten kommen jeweils auf 9,6 x 28,1 x 9,6 cm und 0,8 kg. Damit passt das System gut auf größere Schreibtische, Sideboards oder TV-Möbel, verlangt aber nach einer bewusst geplanten Platzierung.
Positiv fällt die klare Formsprache auf. Die weißen oder schwarzen Kabel, ja nach Ausführung und die Anschlüsse sind nicht völlig unsichtbar, werden aber besser integriert als bei älteren Generationen. Die Touch-Bedienung am rechten Lautsprecher passt zum reduzierten Konzept. Im Alltag ist das eleganter als sichtbare Knöpfe, kann aber weniger eindeutig sein als klassische Bedienelemente, wenn man Lautstärke oder Eingänge blind ändern möchte.
Ausstattung und Anschlüsse
Der wichtigste Fortschritt ist die Anschlussvielfalt. Neben Bluetooth bietet das System HDMI ARC. Dadurch lassen sich die SoundSticks 5 direkt mit einem Fernseher verbinden, sofern dieser HDMI ARC unterstützt. Bei unserem TV-Gerät von LG hat das auf HDMI-Eingang 1 recht gut geklappt, wir mussten nur in den erweiterten Einstellungen die Soundausgabe auf das ARC-Gerät umstellen. Auch die Lautstärke lässt sich dann wie vorher über die Fernbedienung des TV’s verändern.Für Konsolen, Streaming-Apps und TV-Ton ist das deutlich praktischer als reine Bluetooth-Lösungen. Harman Kardon bewirbt das System ausdrücklich auch für TV-, Film- und Gaming-Abende und da machen sie auch wirklich eine gute Figur.
Bluetooth 5.4, A2DP 1.4 und AVRCP 1.6.2 werden offiziell genannt. Außerdem unterstützt das System Auracast, wodurch kompatible Harman-Kardon-Lautsprecher über die App zu einem größeren Setup verbunden werden können. Für klassische PC-Nutzung wäre ein USB-Audioeingang wünschenswert gewesen; der vorhandene USB-C-Port wird auf der US-Produktseite mit 5V/0,5A angegeben, aber nicht als vollwertiger digitaler Audioeingang beschrieben.
Die Harman Kardon One App übernimmt dabei die Einrichtung, Lichtsteuerung, EQ-Anpassungen, Verwaltung kompatibler Lautsprecher und Software-Updates. Das ist zeitgemäß, bedeutet aber auch: Wer das System vollständig konfigurieren will, kommt an der App kaum vorbei.
Klangbild
Die technischen Daten sind für ein kompaktes Lifestyle-2.1-System wirklich solide. Harman Kardon verbaut sechs 40-mm-Mitteltöner, zwei 25-mm-Hochtöner und einen 5,25-Zoll-Subwoofer. Die Gesamtleistung liegt bei 190 Watt RMS, der Frequenzgang wird mit 40 Hz bis 20 kHz bei -6 dB angegeben.
In der Praxis ist bei einem System dieser Bauform ein klar konturiertes, präsentes Klangbild zu erkennen, das vor allem auf Musik, Filme, Serien und Games im Nah- bis Mittelbereich ausgelegt ist. Die getrennte Subwoofer-Einheit sollte dem System mehr Fundament geben als vielen kompakten Stereo-Lautsprechern. Gleichzeitig bleibt ein 5,25-Zoll-Subwoofer physikalisch begrenzt: Tiefbass auf Heimkino-Niveau oder die Präzision größerer Studiomonitore darf man aber nicht erwarten.
Der Klang der Harman Kardon SoundSticks 5 überzeugte in unserem Test durch ein sehr ausgewogenes, klares und kraftvolles 2.1-Kanal-Klangbild. Das Drei-Wege-Lautsprecherdesign sorgt für kristallklare Höhen und präzise Mitten, während der markante, nach unten gerichtete Subwoofer (Down-Firing) einen tiefen, satten und raumfüllenden Bass liefert. Die Musikwiedergabe bleibt selbst bei hoher Lautstärke verzerrungsfrei und bietet eine breite, detaillierte Bühne.
Gaming, Filme und Alltag
Für Gaming sind die SoundSticks 5 vor allem dann interessant, wenn kein Headset getragen werden soll und am Schreibtisch oder im Wohnzimmer ein kompaktes 2.1-System gesucht wird. Effekte, Explosionen und Musik profitieren von der Subwoofer-Unterstützung, während Dialoge und Spielsound über die Satelliten abgebildet werden. Für kompetitive Shooter bleibt ein gutes Headset wegen Ortung, Latenz und Abschirmung weiterhin die präzisere Lösung.
Am Fernseher ist HDMI ARC ein klarer Pluspunkt. Ein einziges Kabel genügt für die Verbindung, die Lautstärkesteuerung kann je nach TV-Setup einfacher in den Alltag integriert werden. Damit konkurrieren die SoundSticks 5 nicht nur mit PC-Speakern, sondern auch mit kompakten Soundbars. Gegenüber vielen Soundbars bieten sie eine breitere optische Trennung durch die Satelliten, verzichten aber auf typische Heimkino-Funktionen wie virtuelle Surround-Modi oder Dolby-Atmos-Vermarktung.
Für Musikstreaming ist Bluetooth unkompliziert, aber die normale SoundSticks 5-Variante bleibt hinter der separaten SoundSticks 5 Wi-Fi zurück. Diese kostet laut offizieller Produktseite 379,99 Euro und unterstützt zusätzlich AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und Roon Ready. Wer häufig direkt aus Streamingdiensten hört und auf verlustärmere Netzwerkfunktionen Wert legt, sollte die Wi-Fi-Version zumindest mit einbeziehen.
Lichtshow und App
Die integrierte Lichtshow ist Geschmackssache. Sie passt zum transparenten Design und macht das System im Wohnzimmer oder Gaming-Setup auffälliger. Positiv ist, dass die Beleuchtung grob über Tasten direkt am Lautsprecher und genauer über die App angepasst bzw. wen es stört, auch komplett deaktiviert werden kann. Damit lässt sich das System je nach Raum, Tageszeit oder Nutzung dezenter einstellen.
Zusammenfassung
FAZIT
Die Harman Kardon SoundSticks 5 sind kein nüchternes Werkzeug für Messfetischisten, sondern ein bewusst gestaltetes 2.1-System für Nutzer, die Klang, Design und einfache Bedienung kombinieren möchten. Gerade im Wohnzimmer, am großen Schreibtisch oder neben einem Gaming-Setup ergibt das Sinn. Die neue Generation wirkt erwachsener, weil HDMI ARC, App-Steuerung, Auracast und Bluetooth 5.4 den Einsatzbereich erweitern. Für 329,99 Euro positionieren sich die SoundSticks 5 oberhalb einfacher PC-Lautsprecher, aber unter vielen ambitionierten Hi-Fi- oder Heimkino-Lösungen. Wer ein auffälliges, wohnzimmertaugliches System mit kräftigerem Fundament sucht, bekommt ein wirklich stimmiges Gesamtpaket mit einem coolen Look. Wer dagegen maximale Neutralität, viele Eingänge oder Netzwerkstreaming erwartet, sollte Alternativen prüfen oder direkt die Wi-Fi-Version in Betracht ziehen.