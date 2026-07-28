Expeditions: Samurai: Neuer Trailer zeigt Kämpfe, Stealth und Koop-Modus

Das historische Rollenspiel Expeditions: Samurai startet am 7. August 2026 auf Steam in den Early Access. Ein neuer Gameplay-Trailer stellt die taktischen Kämpfe, Stealth-Mechaniken und den Koop-Modus für zwei Personen vor.

Entwickler Campfire Cabal und Publisher THQ Nordic haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Expeditions: Samurai veröffentlicht. Das Video zeigt, wie sich Konflikte durch offene Kämpfe, Verhandlungen oder heimliches Vorgehen lösen lassen.

Die Handlung ist im Japan der Sengoku-Zeit um das Jahr 1600 angesiedelt. Die Spielfigur erreicht das Land als Anführerin oder Anführer einer europäischen Freibeuterbesatzung und gerät in den Machtkampf rivalisierender Kriegsherren. Dabei erzählt das Spiel eine alternative Geschichte: Der historische Navigator William Adams bleibt in dieser Version in England, während die Spielerfigur mit der niederländischen Fregatte De Albatros nach Japan reist.

Taktische Kämpfe und Vorbereitung in Echtzeit

Auseinandersetzungen laufen grundsätzlich rundenbasiert ab, wobei Bewegungen, Angriffe und Unterbrechungen dynamisch ineinandergreifen sollen. Vor einem Angriff lässt sich die Gruppe in Echtzeit aufteilen und positionieren, um Gegner abzulenken oder Hinterhalte vorzubereiten. Unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände ermöglichen verschiedene Zusammenstellungen der Gruppe.

Alternativ können Missionen teilweise durch Dialoge, Täuschung oder Stealth bewältigt werden. Welche Vorgehensweise zur Verfügung steht, hängt von der jeweiligen Situation und den Entscheidungen innerhalb der verzweigten Handlung ab.

Erstmals mit Koop-Kampagne

Als erster Teil der Expeditions-Reihe bietet Samurai einen Drop-in-/Drop-out-Koop-Modus für zwei Personen. Im gemeinsamen Spiel übernimmt das Duo ein Zwillingspaar. Beide Personen können gleichzeitig Gespräche beginnen, um Entscheidungen konkurrieren und koordinierte Manöver im Kampf oder beim Schleichen ausführen.

Early Access enthält noch nicht die vollständige Kampagne

Die Early-Access-Fassung erscheint am 7. August ausschließlich für PC über Steam. Sie soll mehrere Stunden an Quests sowie die zentralen Systeme für Kämpfe, Erkundung, Stealth und Reisen auf der Weltkarte enthalten. Eine Roadmap mit den geplanten Erweiterungen soll noch vor dem Start veröffentlicht werden.

Die vollständige Geschichte folgt erst mit Version 1.0, die derzeit für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist. Bis dahin will Campfire Cabal unter anderem weitere Quests, Waffen und Rüstungen ergänzen. Für die fertige Fassung nennt der Publisher einen Umfang von rund 60 Stunden und acht Begleitfiguren mit eigenen Geschichten und Aufgaben.

Fakten zu Expeditions: Samurai