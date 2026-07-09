LEC Summer Finals 2026 finden im September in Nizza statt

Riot Games bringt die LEC Summer Finals 2026 nach Nizza. Vom 18. bis 20. September wird im Palais Nikaia der Saisonabschluss der League of Legends EMEA Championship ausgetragen.

Riot Games hat den Austragungsort der diesjährigen LEC Summer Finals bekanntgegeben. Das Finale der League of Legends EMEA Championship findet von 18. bis 20. September 2026 im Palais Nikaia in Nizza, Frankreich, statt. Dort entscheidet sich unter anderem, welches Team den letzten verfügbaren LEC-Startplatz für die Worlds erhält.

Über drei Veranstaltungstage treten die besten Teams der Liga vor Publikum an. Neben den Matches sind auch Broadcast-Talente, Co-Streamer:innen und ein Rahmenprogramm für die Community vor Ort angekündigt. Das Programm in der Arena wird von französischsprachigen Hosts begleitet.

Ticketverkauf startet am 10. Juli

Der allgemeine Ticketverkauf startet am 10. Juli 2026 um 17:00 Uhr. Bereits davor bietet Euronics eine Pre-Sale-Phase mit begrenztem Kontingent an, für die sich Interessierte registrieren können. Zusätzlich sollen ausgewählte LEC-Teams eigene Ticketkontingente für ihre Fans und Communities anbieten. Details dazu sollen über die offiziellen Kanäle der jeweiligen Teams folgen.

Neben regulären Tickets sind auch Reisepakete, Team-Ticketangebote und der neue Prestige Pass geplant. Das Premium-Angebot umfasst laut Riot Games unter anderem bessere Sitzplätze, eine Backstage-Tour und digitale Inhalte, darunter einen Braum-Skin. Weitere Informationen zu Tickets und verfügbaren Optionen gibt es auf der offiziellen Ticketing-Seite.

Weitere Informationen folgen

Weitere Details zum Programm und zu den Angeboten rund um die LEC Summer Finals will Riot Games in den kommenden Monaten bekanntgeben. Aktuelle Informationen sollen über lolesports.com sowie die offiziellen Social-Media-Kanäle der LEC veröffentlicht werden. Den Trailer zur Ankündigung gibt es auf YouTube.

Faktenübersicht