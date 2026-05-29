Gewinnspiel: MASTERS OF THE UNIVERSE

Zum Kinostart von Masters of the Universe am 4. Juni verlosen wir 2×2 Kinogutscheine. Regisseur Travis Knight bringt He-Man als Live-Action-Abenteuer zurück auf die große Leinwand – mit Nicholas Galitzine als Prinz Adam und Jared Leto als Skeletor.
Regisseur Travis Knight bringt das legendäre Franchise MASTERS OF THE UNIVERSE in dem gleichnamigen epischen Live-Action-Abenteuer zurück auf die große Leinwand. Nach 15 Jahren der Trennung führt das Schwert der Macht Prinz Adam (Nicholas Galitzine) zurück nach Eternia und er entdeckt, dass seine Heimat unter der heimtückischen Herrschaft von Skeletor (Jared Leto) in Trümmern liegt. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss sich Adam mit seinen engsten Verbündeten zusammenschließen – Teela (Camila Mendes) und Duncan alias Man-At-Arms (Idris Elba) – und sein wahres Schicksal als He-Man annehmen, den mächtigsten Mann des Universums.
Regie zu MASTERS OF THE UNIVERSE führt Travis Knight („Bumblebee“). Das Drehbuch stammt von Chris Butler („Mister Link – ein fellig verrücktes Abenteuer“) sowie Aaron & Adam Nee („The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“) und Dave Callaham („Spider-Man: Across the Spider-Verse“). Die Geschichte stammt von Aaron Nee & Adam Nee sowie von Alex Litvak & Michael Finch. Produziert wurde der Film von Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch und DeVon Franklin. Als Executive Producer fungieren Ynon Kreiz, Bill Bannerman und David Bloomfield. Das Sci-Fi-Action-Adventure basiert auf „Masters of the Universe“ von Mattel.
He-Man wird verkörpert durch Nicholas Galitzine („Als du mich sahst“), an seiner Seite spielen Jared Leto („Tron: Ares“), Idris Elba („A House of Dynamite“), Camila Mendes („Riverdale“), Alison Brie („Glow“), James Purefoy („Rom“), Morena Baccarin („Deadpool 2”), Jóhannes Haukur Jóhannesson („Captain America: Brave New World”) und Charlotte Riley („Malice“). Kristen Wiig („Palm Royale“) ist als Stimme von “Roboto” zu hören.
Kinostart: 04. Juni 2026 in österreichischen Kinos
Was kann ich gewinnen?
2×2 Kinogutscheine
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 14. Juni 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.