Star Trek: Voyager – Across the Unknown erhält Expansion Pass und Story-DLC

Daedalic Entertainment und gameXcite erweitern Star Trek: Voyager – Across the Unknown um einen Expansion Pass. Gleichzeitig erscheinen der erste Story-DLC „Delta Chronicles“, das kostenlose Update 1.8 und eine neue Komplettausgabe für PC und Konsolen.

Mit „Delta Chronicles“ ist der erste von insgesamt vier geplanten Premium-DLCs für Star Trek: Voyager – Across the Unknown erhältlich. Die Erweiterung enthält fünf zusätzliche Nebenmissionen, die auf den Voyager-Episoden „Distant Origin“, „The Omega Directive“, „Cold Fire“, „Homestead“ und „Inside Man“ basieren. Dabei können Entscheidungen zu anderen Ergebnissen als in der Fernsehserie führen.

Als neue spielbare Figuren kommen Reginald Barclay in Form eines Hologramms und der Voth-Wissenschaftler Professor Forra Gegen hinzu. Beide verfügen über eigene Fähigkeiten für Kampfeinsätze. Darüber hinaus erweitert der DLC das Spiel um vier NPC-Raumschiffe und zusätzliche Technologien. Zu den neuen Schiffen zählen das Voth-Stadtschiff sowie ein Ferengi-Marauder, der als Verbündeter rekrutiert werden kann.

Der Expansion Pass kostet 29,99 US-Dollar und umfasst insgesamt vier DLC-Pakete. Für die kommenden Monate sind unter anderem weitere Nebenmissionen, die U.S.S. Equinox als spielbares Schiff für einen neuen Spielmodus und ein zusätzlicher Sektor angekündigt. Konkrete Veröffentlichungstermine und vollständige Inhalte der weiteren Erweiterungen wurden noch nicht genannt. Einen Überblick gibt der Trailer zum Expansion Pass.

Kostenloses Update 1.8 veröffentlicht

Parallel zum DLC steht Patch 1.8 kostenlos für alle Spieler zur Verfügung. Das Update ergänzt sieben neue Schiffsmissionen und Ereignisse. Außerdem wurden Beschreibungen im Technologiebaum, die Benutzeroberfläche, das Balancing und mehrere Komfortfunktionen überarbeitet.

Weitere kostenlose Inhalte befinden sich laut Entwickler ebenfalls in Arbeit. Dazu zählen zusätzliche Schiffsmissionen sowie ein größerer Spielmodus, der noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Nähere Angaben zu diesem Modus sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Für Neueinsteiger wird außerdem die Captain’s Collection angeboten. Sie enthält das Hauptspiel, die Inhalte der Deluxe Edition und den Expansion Pass. „Delta Chronicles“ kann alternativ separat erworben werden. Das Hauptspiel erschien am 18. Februar 2026 und ist als narratives Survival-Strategiespiel mit Schiffs- und Ressourcenmanagement angelegt.

Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Webseite von Star Trek: Voyager – Across the Unknown sowie auf der Steam-Produktseite bereit.

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