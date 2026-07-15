Shadow of the Road: Neuer Trailer zeigt das alternative Japan des Taktik-RPGs

Owlcat Games und Another Angle Games zeigen in einem neuen Trailer die Schauplätze von Shadow of the Road. Das rundenbasierte Rollenspiel verbindet das Japan des 19. Jahrhunderts mit Mythologie, Magie und dampfbetriebener Technologie.

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games haben einen neuen Environmental Trailer zu Shadow of the Road veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen verschiedene Regionen, die im Verlauf des taktischen Rollenspiels besucht werden können. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde weiterhin nicht genannt.

Shadow of the Road spielt in einer alternativen Version Japans gegen Ende der Bakumatsu-Zeit. Während das Tokugawa-Shogunat mit den Anhängern von Kaiser Mutsuhito um die politische Zukunft des Landes kämpft, treffen traditionelle japanische Mythologie, Magie und Steampunk-Technologie aufeinander.

Die Handlung begleitet die beiden Rōnin Satoru und Akira, die im Auftrag eines Spionagemeisters des Tokugawa-Shogunats einen Jungen mit kaum kontrollierbaren Kräften beschützen sollen. Im Laufe der Reise schließen sich weitere Figuren mit eigenen Hintergründen und Zielen der Gruppe an. Entscheidungen sollen sich auf persönliche Beziehungen, die Entwicklung der Charaktere und den Verlauf der Geschichte auswirken.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und setzen auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder. Neben der Zusammenstellung des Teams sollen auch Beziehungen und persönliche Interessen der Figuren Einfluss auf einzelne Auseinandersetzungen haben.

Eine spielbare Demo von Shadow of the Road ist für Windows-PC über Steam erhältlich. Angaben zum Preis oder zum geplanten Veröffentlichungstermin der Vollversion liegen derzeit nicht vor.

Fakten zu Shadow of the Road