Lovish im Test

Bedingungslose Liebe

Prinzessin Tsuna wird vom bösen Devil Lord entführt und in sein Schloss gebracht. Also macht sich die typische Fantasy-Party auf den Weg, sie wieder zu befreien. Wir, der ehrenwerte Ritter Sir Solomon mit unserem Schwert, dazu ein Dieb, ein Zauberer und ein Ranger. Beim Schloss angekommen finden wir unsere Begleiter aber nicht mehr so toll – was ist, wenn sich die gerettete Prinzessin in einen von denen verliebt? Also bringen wir unsere drei (möglichen) Konkurrenten um die Lieber der Prinzessin schnell mal um die Ecke – es kann nur einen Helden geben. Und der sind wir!

Das Schloss vom Devil Lord besteht aus 80 Leveln (und ein paar Bonusleveln), die wir nacheinander absolvieren müssen. Jeder Level ist genau einen Bildschirm groß. Unser Ziel ist es, vom Eingang zum Ausgang zu gelangen. Am Weg dorthin lauern aber natürlich ein paar Gefahren – die nicht auf festen Wegen durch Gegend umherirrenden Gegner, Fallen (vor allem die von Jump and Run-Fans so geliebten Spitzen), zerbröselnde Untergründe… Oft müsst ihr eine oder mehrere Druckplatten aktivieren, um die Tür zu öffnen, oft einen Schlüssel finden. Sowohl Gegner als auch Spikes sind bei Berührung sofort tödlich. In diesem Fall könnt ihr aber zügig den Level neu starten – zumindest solange ihr noch eines eurer Anfangs 200 Leben habt. Während des Spieles findet ihr aber immer wieder neue Leben, sodass es nicht nach 200 Toden vorbei ist.

Alle 10 Level kommt es zu einem Bosskampf. Während die meisten Gegnern nach drei Treffern tot sind, halten die Bosse eine Menge an Treffern aus! Im Spiel gibt es einen Shop, in dem ihr nützliches Zeug wie ein Handy zur Benutzung von Social Media oder Upgrades wie den Schlag nach oben oder die Fähigkeit zum Dashen kaufen könnt. Leider ist das Zeug alles ziemlich kostspielig, die zum Einkauf notwendigen Münzen sind nur recht spärlich in den Leveln verteilt. Das günstigste Extra ist die Hitpoint-Anzeige für Bosse – sehr nützlich.