Horizon Hunters Gathering ist das neue Koop-Actionspiel von Guerrilla

Guerrilla hat mit Horizon Hunters Gathering offiziell ein neues Kapitel im Horizon-Universum angekündigt. Das kooperative Actionspiel erscheint für PlayStation 5 und PC und setzt auf Crossplay sowie plattforübergreifende Fortschrittsübertragung.

Zudem wurde ein erster geschlossener Spieltest für Ende Februar bestätigt, für den sich Interessierte über das PlayStation-Beta-Programm anmelden können.

In Horizon Hunters Gathering schließen sich drei Spieler als Team aus Jägern zusammen, um sich gegen tödliche Maschinen zu behaupten. Das Kampfsystem soll laut Guerrilla auf taktischer Präzision, reaktiven Gefechten und klaren Fähigkeits-Synergien basieren. Im Fokus stehen wiederholbare Jagden mit hoher Herausforderung.

Zum Start wurden zwei Modi vorgestellt:

Maschinenübergriff setzt auf Wellenkämpfe gegen Maschinen, die aus unterirdischen Portalen auftauchen und in einem Boss-Finale gipfeln.

setzt auf Wellenkämpfe gegen Maschinen, die aus unterirdischen Portalen auftauchen und in einem Boss-Finale gipfeln. Brutstättenabstieg ist als längere, mehrstufige Herausforderung angelegt, in der Teams durch wechselnde Räume, intensive Kämpfe und optionale Geheimnisse geführt werden.

Spieler wählen aus mehreren Jägern mit eigenen Nah- und Fernkampfprofilen, Waffen und Rollen. Ergänzt wird das System durch Roguelite-Vorteile, die flexible Builds für unterschiedliche Team-Kompositionen ermöglichen sollen. Parallel dazu verspricht das Spiel eine übergreifende Handlung mit individuellen Motivationen und Geheimnissen der Figuren.

Zwischen den Einsätzen dient eine Jägersiedlung als sozialer Hub: Dort lassen sich Charaktere anpassen, Ausrüstung verbessern, Händler besuchen und Gruppen für neue Missionen zusammenstellen.

Der erste geschlossene Testlauf ist als kleiner, früher Praxistest für Ende Februar geplant. Guerrilla, bekannt durch Killzone, Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, erweitert damit sein Portfolio um ein klar auf Koop und Langzeitmotivation ausgelegtes Horizon-Spin-off.