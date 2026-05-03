Age of Mythology: Retold – Obsidian Mirror im Test

Das ursprüngliche Age of Mythology wurde bereits zur Hochzeit der Echtzeitstrategiespiele im Jahr 2002 veröffentlicht. In Computerspieljahren ist es also uralt. Als Spin-Off der extrem erfolgreichen Age of Empires-Serie hat das von Bruce Shelley und den Ensemble Studios (Publisher Microsoft Game Studios) entwickelte Spiel den Fokus auf die Götter der Antike gelegt – Griechen, Ägypter, Wikinger – und natürlich Atlantis haben für stundenlangen Spielspaß gesorgt.

Nach über 20 Jahren ist das Spiel dann für moderne Rechner aktualisiert worden – das 2024 erschienene Age of Mythology: Retold hat Grafik, Sound und Benutzerführung aufpoliert, im Kern aber das fantastische Spiel von 2002 wieder auf den Markt gebracht. Und die Fans waren begeistert – aktuell steht es bei knapp 20,000 Reviews und einer Wertung von „Very Positive“ auf Steam. Das spricht für die Qualität des Spieles – auch über 20 Jahre nach Erscheinen macht es immer noch Spaß. Auch finanziell hat es sich offensichtlich für die Xbox Game Studios gelohnt, und wurde daher mit neuen Inhalten versorgt. Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars hat die chinesische Mythologie ins Spiel gebracht, in der Erweiterung Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear kamen japanische Götter hinzu. Nun ist die dritte große Erweiterung erschienen, diesmal nicht mit Göttern aus dem Fernen Osten, sondern aus Zentralamerika. In Age of Mythology: Retold – Obsidian Mirror könnt ihr die Azteken spielen und eure Macht durch Blutopfer erhöhen.