South of Midnight im Test

Die Geschichte beginnt in dem fiktiven Ort Prospero in den Südstaaten der USA. Unsere Hauptprotagonistin Hazel ist eine sogenannte Weberin und besitzt magische Fähigkeiten. Als eine Hurricane die gesamte Region verwüstet und Hazels Mutter verschwindet, begiebt sie sich auf die Suche nach ihr. Auf ihrer Reise durch die Sümpfe lernt sie einige Fabelwesen der hiesigen Folklore und viele Menschen mit ihren ganz eigenen Geschichten kennen.

Themen wie Trauma oder häusliche Gewalt kommen zwar oft vor und zeigen den Ernst der Story, trotzdem hat South of Midnight aber auch einen Sinn für Humor. Hazel reagiert manchmal sehr cool auf die plötzlich realen Fabelwesen, wie zum Beispiel auf Shaking Bones, ein riesiger Wels, der fortan als eine Art Mentor für Hazel ist.