DRAGON QUEST XII: JENSEITS DER TRÄUME enthüllt

Square Enix hat zum Dragon Quest Day mehrere Neuigkeiten zur Rollenspielreihe bekannt gegeben. Neben einem neuen Titel der Dragon Quest Monsters-Reihe wurde auch Dragon Quest XII unter neuem Namen gezeigt.

Square Enix hat den diesjährigen Dragon Quest Day am 27. Mai genutzt, um mehrere Projekte rund um die Rollenspielreihe vorzustellen. Im Mittelpunkt standen unter anderem neue Informationen zu Dragon Quest XII: Jenseits der Träume, die Ankündigung von Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt sowie eine Version von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals für Nintendo Switch 2.

Dragon Quest XII erhält neuen Untertitel

Dragon Quest XII trägt nicht mehr den zuvor angekündigten Untertitel The Flames of Fate, sondern heißt nun Dragon Quest XII: Jenseits der Träume. Laut Square Enix wurde die Entwicklung unter einer neuen Struktur von Grund auf neu aufgesetzt. Im Rahmen der Präsentation wurden außerdem ein überarbeitetes Logo, Nachrichten von Game Designer Yuji Horii und Executive Producer Yosuke Saito sowie frühe Gameplay-Aufnahmen aus der Entwicklung gezeigt. Das dazugehörige Video ist auf YouTube verfügbar.

Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt angekündigt

Mit Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt wurde außerdem ein neuer Teil der Monster-Sammelreihe angekündigt. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam und Windows. Im Mittelpunkt stehen Bianca und Nera, die bereits aus Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut bekannt sind. Einen Veröffentlichungstermin nannte Square Enix in der vorliegenden Ankündigung noch nicht. Der Teaser-Trailer steht ebenfalls auf YouTube bereit.

Dragon Quest XI S erscheint für Nintendo Switch 2

Auch Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals erscheint für Nintendo Switch 2. Die Veröffentlichung ist für den 24. September 2026 geplant. Die neue Version enthält die Inhalte der bisherigen Definitive Edition und bietet zusätzlich eine Option, mit der zwischen Grafik- und Performance-Modus gewählt werden kann. Vorbestellungen sind bereits über die offizielle Square-Enix-Seite möglich. Ein neuer Trailer zu Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals wurde ebenfalls veröffentlicht.

Events in Dragon Quest Smash/Grow

Für Dragon Quest Smash/Grow laufen zum Dragon Quest Day zeitlich begrenzte In-Game-Events. Dazu zählen der Koop-Kampf „Drive Back the Dragonlord’s Army“, Ausrüstung rund um Prinzessin Gwaelin sowie ein Log-in-Bonus mit bis zu 1.000 Juwelen. Square Enix verweist außerdem auf die laufende Kooperation mit Dragon Quest I.

40 Jahre Dragon Quest

Zum Jubiläum teilte Square Enix zudem mit, dass sich Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake zusammen weltweit 4 Millionen Mal verkauft haben. Die Reihe startete 1986 in Japan; im Mai 2026 wurde das erste Dragon Quest in die „World Video Game Hall of Fame“ aufgenommen.

Faktenübersicht

Dragon Quest XII: Jenseits der Träume: neuer Untertitel, überarbeitetes Logo, Entwicklung neu strukturiert

neuer Untertitel, überarbeitetes Logo, Entwicklung neu strukturiert Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt: angekündigt für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S und PC

angekündigt für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S und PC Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals: erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2

erscheint am 24. September 2026 für Nintendo Switch 2 Dragon Quest Smash/Grow: zeitlich begrenzte Events und Log-in-Bonus zum Jubiläum

zeitlich begrenzte Events und Log-in-Bonus zum Jubiläum Reihe: Dragon Quest feiert 2026 ihr 40-jähriges Bestehen

Weitere Informationen zur Reihe gibt es auf der offiziellen Dragon Quest-Webseite.