Varthos – Heir to the Throne (Early Access) im Test

Der Kampf um die Thronfolge

Zuerst erstellt ihr euren Charakter – ihr habt die Wahl zwischen vier Talenten, aber richtige Klassen gibt es nicht. Neben dem Generalisten könnt ihr auch von Anfang an auf den Kampf (Grobian), die Magie (gelehrter) oder den Fernkampf (Fährenleser) setzen, aber im Laufe des Spieles könnt ihr eure Figur ganz nach Wunsch weiterentwickeln. Ihr verbaut euch also nichts, wenn ihr euch für ein Talent entscheidet. Aussehen oder irgendwelche weiteren Änderungen könnt ihr nicht ändern, einen Namen dürft ihr eurem Spielcharakter aber schon geben. Dann wählt ihr aus, wo es losgehen soll – im Wald oder in der Wüste. Dort steht ihr dann, nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Nehmt euch die herumliegenden Waffen, rüstet sie aus und schon springen die ersten suizidären Riesenfrösche (im Wald, in der Wüste waren es Spinnen) auf euch los. Schnetzelt sie mit eurem Schwert nieder oder erschießt sie mit dem Bogen (mit unbegrenzter Munition). Schon bald kommen auch andere Gegner und lassen Dinge wie Waffen und Kleidung fallen. Natürlich verlieren viele Gegner auch Heiltränke. Die hätten sie selber trinken sollen, anstatt mich hirnlos anzugreifen! Sonderlich viele Dinge könnt ihr aber nicht tragen… eigentlich logisch, euer Lendenschurz hat ja nicht viele Taschen. Dafür ist es aber recht mühsam, denn bereits aber der vierten oder so herumliegenden Waffe müsst ihr entweder Platz in eurer Unterhose machen oder die Dinger liegen lassen. Die meisten Sachen könnt ihr anfangs ohnehin nicht verwenden, dazu müsst ihr erst euren Charakter ein wenig in die Höhe leveln. Erst dann könnt ihr die meisten gefundenen Gegenstände auch verwenden.

Die Steuerung erfolgt mit WASD, eure Blickrichtung kontrolliert ihr mit der Maus. Mit dem Mausrad könnt ihr zoomen oder die Ansicht um 360 Grad drehen. Mit der Strg-Taste könnt ihr euer Schild (falls ausgerüstet) verwenden und damit Schaden reduzieren, mit SPACE dasht ihr durch die Gegend (und zieht einen Feuerstreifen mit euch, in den Gegner gerne hineinlaufen und verbrennen). Am linken unteren Bildschirm seht ihr eure Lebensanzeige, rechts die Manaleiste. Ebenso seht ihr Stamina und Erfahrungsfortschritt und rechts oben eine Minikarte der nahen Umgebung. Gibt es eine gezielte Charakterentwicklung? Nicht so einfach, denn in Varthos – Heir to the Throne ist sehr Vieles vollkommen zufällig generiert, nicht nur die Dungeons und die Beute, sondern auch die Fähigkeiten. Eurer Charakter entwickelt sich, je nachdem, was ihr anzieht. Außerdem bekommt ihr bei einem Levelaufstieg Attributpunkte, die ihr auf bestimmte Eigenschaften verteilen könnt (Vitalität, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Zähigkeit), um euren Charakter zu verbessern. Sterbt ihr, ist das alles wieder weg – ebenso wie das Inventar. Roguelite eben.

Die Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt – es gibt nämlich aktuell keine. Zumindest nicht zu Beginn im Spiel selbst. Angeblich wirft euch Varthos in den Kampf um die Thronfolge – überlebt und ihr werdet der neue Herrscher? Keine Ahnung. Bei der Levelauswahl steht was von einem Anführer, den ihr in einem Wüstentempel töten sollt und den Geheimnissen eines Klosters im Wald. Hier wollen die Entwickler aber nachbessern und zumindest ein wenig Storyelemente hinzufügen. Ebenso wie ein Tutorial, das gibt es nämlich aktuell auch nicht. Die Basisinfos werden aber über Textblasen erklärt, falls jemand noch nie einen Diablo-Klon gespielt hat. Ein erweitertes Tutorial soll aber auch noch kommen. Sprachausgabe gibt es übrigens auch nicht – wofür auch, es gibt ja keine Story.

Wenn ihr sterbt, seit ihr tot. Ich meine, Permadeath-tot. Ähm, ich spiele auf normalem Schwierigkeitsgrad. Leichter einstellen geht nicht, dafür gibt es zwei (anfangs gesperrte) höhere Schwierigkeitsstufen (Hard, Nightmare). Freut euch über einen Text, dass ihr gestorben seid, und ihr seid wieder in der Lobby und könnt einen neuen Charakter erstellen. Das geht zumindest schnell. Nunja, das Spiel ist nichts für Weichlinge.

Es gibt, roguelite-üblich, auch einen dauerhaften Meta-Vorschritt. Verdient euch Heldenpunkte im Spiel, und ihr könnt in der Lobby vor Spielbeginn bestimmte Verbesserungen freischalten, die dann für alle eure zukünftigen Figuren gelten. Insgesamt können 16 Eigenschaften in je vier Stufen verbessert werden. Das Meta-Game ist entscheidend: Am Anfang werdet ihr definitiv oft sterben! Das ist beabsichtigt. Erst nach einigen Durchgängen werden eure Charaktere stärker und ihr bleibt ein wenig länger am Leben. Soferne ihr Heldenpunkte bekommt…