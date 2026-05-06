VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Season 3-Trailer für Battlefield 6 und REDSEC veröffentlicht

von Hannes Linsbauer0

Battlefield Studios präsentiert den offiziellen Trailer zur kommenden Season 3 von Battlefield 6 und REDSEC.

Das Video zeigt erstmals umfangreiche Eindrücke der neuen Inhalte, darunter die bislang größte Karte der Reihe, Golmud-Bahn, sowie zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und weitere Gameplay-Elemente.

Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 3 startet am 12. Mai. Beide Titel sind auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Horizon Hunters Gathering: Neuer Playtest vom 22. bis 25. Mai

Hannes Linsbauer

Neue Einblicke in STAR WARS: Galactic Racer und 007 First Light

Hannes Linsbauer

LEGO und SEGA bringen Mega Drive als 479-teiliges Bauset

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link