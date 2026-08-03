Cubic Color Confusion: Gridbasiertes Puzzlespiel soll im Q4 2026 erscheinen

Das Puzzle-Spiel Cubic Color Confusion setzt auf farbbasierte Regeln, unterschiedliche Würfel und veränderliche Spielfelder. Eine öffentliche Demo soll bald veröffentlicht werden und der dabei erzielte Fortschritt kann laut Entwickler in die Vollversion übernommen werden.

Das Puzzlespiel Cubic Color Confusion wurde für PC via Steam angekündigt und soll im vierten Quartal 2026 erscheinen. Im Mittelpunkt steht ein regelbasiertes Rätselsystem, bei dem Spieler farbbasierte Mechaniken verstehen und gezielt einsetzen müssen, um die einzelnen Herausforderungen zu lösen.

In Cubic Color Confusion steuern Spieler unterschiedliche Würfel mit jeweils eigenen Formen und Bewegungseigenschaften durch handgefertigte Level. Ziel ist es, verlorene Artefakte einzusammeln, wobei sich das Spielfeld durch jede Bewegung verändert. Dadurch beeinflusst jeder Zug den weiteren Verlauf eines Rätsels und eröffnet oder blockiert neue Lösungswege.

Laut dem österreichischem Entwickler umfasst das Spiel mehr als 100 Level. Die Kampagne befindet sich allerdings noch in Entwicklung und umfasst derzeit noch nicht den vollständigen geplanten Umfang. Auch die Reihenfolge der vorhandenen Level kann sich bis zur öffentlichen Demo beziehungsweise zum Release noch ändern. Gleiches gilt für einzelne Soundeffekte. Nach Angaben des Entwicklers ist die aktuelle Fassung bereits vollständig spielbar und soll einen repräsentativen Eindruck vom grundlegenden Spielprinzip vermitteln.

Im Verlauf werden schrittweise neue Mechaniken eingeführt, die auf einem Farbsystem basieren und zusätzliche Bewegungsregeln sowie Umgebungsinteraktionen ergänzen. Die Spielwelt vermittelt ihre Regeln und Hintergründe über sogenannte „Operator Feed“-Einträge mit Unternehmensaufzeichnungen und Protokollen.

Darüber hinaus soll Cubic Color Confusion einen integrierten Level-Editor inklusive Steam-Workshop-Unterstützung bieten. Damit können Spieler eigene Rätsel erstellen, veröffentlichen und Inhalte der Community spielen. Der in der Demo erzielte Spielfortschritt soll dann in die Vollversion übernommen werden können.

Das Game kann bereits zur Wunschliste auf Steam hinzugefügt werden.

Wir konnten vorab auch bereits einen Blick ins das Game werfen, es macht wirklich Spaß und fordert die grauen Zellen. Wir freuen uns bereits auf die endgültige Fassung 😉

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