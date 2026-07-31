Razer stellt Huntsman V3 HE Magnetic mit 8.000 Hz vor

Razer erweitert seine Huntsman-Reihe um zwei Tastaturen mit Hall-Effect-Magnetschaltern. Die Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz erscheint als Tenkeyless- und kompakte 65-Prozent-Variante und ist laut Hersteller ab sofort ab 129,99 Euro erhältlich.

Mit der Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz führt Razer erstmals Hall-Effect-Schalter innerhalb seiner auf E-Sport ausgerichteten Huntsman-Reihe ein. Angeboten werden ein Tenkeyless-Modell ohne Nummernblock sowie eine kleinere Mini-Version im 65-Prozent-Format.

Die verbauten Magnetschalter erlauben es, den Auslösepunkt jeder Taste zwischen 0,1 und 4,0 Millimetern einzustellen. Zusätzlich unterstützt die Tastatur Rapid Trigger. Dabei richtet sich das Zurücksetzen einer Taste nach ihrer Bewegung und nicht nach einem festgelegten Rücksetzpunkt, was insbesondere schnelle wiederholte Eingaben erleichtern soll. Razer gibt für die Schalter eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Anschlägen an.

Polling-Rate von 8.000 Hz und konfigurierbare Eingaben

Beide Modelle arbeiten mit einer Polling-Rate von 8.000 Hz. Nach Angaben von Razer erreichten die Schalter in internen Messungen bei einem Auslösepunkt von 0,1 Millimetern eine durchschnittliche Latenz von 0,60 Millisekunden. Der Hersteller spricht von einem acht Prozent niedrigeren Wert als bei der nächstplatzierten getesteten Hall-Effect-Tastatur. Da keine vollständige Liste der Vergleichsmodelle veröffentlicht wurde, lässt sich dieses Ergebnis derzeit nicht unabhängig einordnen.

Zu den zusätzlichen Eingabefunktionen gehört Snap Flex. Damit können einer Taste zwei unterschiedliche Aktionen für das Drücken und Loslassen zugewiesen werden. Dynamic Keystroke unterstützt abhängig von der Anschlagtiefe bis zu vier Aktionen auf einer Taste. Mit Instant Cancel Control lassen sich nachfolgende Eingaben abbrechen, während Dual-Keypress Priority unbeabsichtigte Richtungseingaben verhindern soll.

Die Konfiguration erfolgt über Razer Synapse auf dem PC, direkt an der Tastatur oder über Synapse Web in einem kompatiblen Browser. Einstellungen können in integrierten Profilen gespeichert und damit auch auf anderen Computern verwendet werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz kostet laut Hersteller 149,99 Euro. Für die Huntsman V3 HE Magnetic Mini 65% 8KHz werden 129,99 Euro aufgerufen. Beide Tastaturen sind ab sofort über die offizielle Razer-Webseite, die Razer Stores sowie ausgewählte Händler erhältlich.

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