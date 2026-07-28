MOZA R5 Pro Bundle erscheint im September mit 6-Nm-Direct-Drive

MOZA Racing erweitert sein Sim-Racing-Angebot um das R5 Pro Bundle. Das Komplettpaket kombiniert eine Direct-Drive-Wheelbase mit 6 Nm Drehmoment, ein Sportlenkrad und Pedale. Die Auslieferung soll im September 2026 beginnen.

Das R5 Pro Bundle richtet sich vor allem an Nutzer, die in ein Direct-Drive-System einsteigen möchten. Anders als bei Lösungen mit Zahnrad- oder Riemenantrieb werden die Lenkkräfte direkt vom Motor auf das Lenkrad übertragen. Dadurch sollen Eingaben und Force-Feedback unmittelbarer wiedergegeben werden.

Zum Lieferumfang gehören eine Wheelbase mit 6 Nm Drehmoment, ein Sportlenkrad sowie ein Pedalset. MOZA setzt nach eigenen Angaben auf Bauteile aus Aluminium und Stahl. Über die zugehörige Konfigurationssoftware lassen sich unter anderem Force Feedback und Pedalkennlinien anpassen.

Das System ist modular aufgebaut und kann mit zusätzlichen Lenkrädern, Pedalen, Schalthebeln und Cockpit-Komponenten erweitert werden.

Erstmals öffentlich ausprobiert werden kann das Bundle auf der Gamescom 2026 in Köln. Die Messe findet vom 26. bis 30. August statt. Die Auslieferung ist ab September vorgesehen, einen konkreten Preis hat MOZA Racing bislang nicht genannt. Weitere Informationen bietet die österreichische MOZA-Racing-Seite von Littlebit Technology.

Fakten zum MOZA R5 Pro Bundle