Project Motor Racing: Kostenloses Aussie Rivals Pack und Update 2.1 angekündigt

Das kostenlose Aussie Rivals Pack ergänzt Project Motor Racing um zwei australische Tourenwagen. Gleichzeitig bringt Update 2.1 überarbeitete GT3- und GT4-Fahrzeuge, neue Online-Funktionen sowie Verbesserungen für Grafik, Kollisionen, VR und Mehrmonitor-Systeme.

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios veröffentlichen das kostenlose „Aussie Rivals Pack“ für Project Motor Racing. Das Paket enthält den Holden Commodore VF aus dem Jahr 2013 sowie eine überarbeitete Version des Ford Falcon FG von 2013.

Beide Fahrzeuge stehen für die langjährige Rivalität zwischen Holden und Ford im australischen Tourenwagensport. Das DLC-Paket soll laut Ankündigung allen Spielerinnen und Spielern kostenlos über die digitalen Vertriebsplattformen zur Verfügung stehen.

GT3- und GT4-Klassen werden überarbeitet

Parallel zum Fahrzeugpaket erscheint Update 2.1. Ein Schwerpunkt liegt auf den GT3- und GT4-Klassen, deren Fahrverhalten und Physik vollständig überarbeitet wurden. Straight4 Studios nennt neue Herstellerdaten und eine neu entwickelte Reifensimulation als Grundlage der Änderungen.

Die Anpassungen sollen unter anderem das Reifenverhalten und das Fahrgefühl der Fahrzeuge verändern. Die Überarbeitung entstand unter der Leitung von Aristotelis Vasilakos, der im Mai 2026 die Position des Chief Creative Officer bei Straight4 Studios übernommen hat.

Neue Funktionen für Online-Rennen

Mit „Join-in-Progress“ können Spieler unterstützten Online-Sitzungen künftig auch nach deren Beginn beitreten. Dadurch soll es insbesondere in öffentlichen Rennen, Community-Veranstaltungen und Ligen nicht mehr immer notwendig sein, auf den Start einer neuen Sitzung zu warten.

Die neue Funktion „Ranked Notification Join“ richtet sich an Teilnehmer von Ranglistenrennen. Nach der Registrierung können sie andere Menüs und Bereiche des Spiels nutzen. Sobald die Sitzung bereitsteht, erscheint eine Benachrichtigung mit einer direkten Beitrittsmöglichkeit.

Triple-Screen, VR und TRUEFORCE

Für PC-Spieler führt Update 2.1 erstmals eine Triple-Screen-Unterstützung ein. Diese befindet sich zunächst in einer Alpha-Version und dürfte daher noch nicht den endgültigen Funktionsumfang oder die vollständige Stabilität bieten.

Zusätzlich lassen sich VR-Einstellungen auf dem PC nun direkt im Spiel konfigurieren. Weitere Anpassungen für die VR-Unterstützung sind laut Entwickler für den Spätsommer vorgesehen. Konkrete Details zu diesen späteren Verbesserungen wurden noch nicht genannt.

Auch das Kollisionsverhalten und die Stabilität im Mehrspielermodus sollen verbessert worden sein. Die Lenkradtechnologie Logitech TRUEFORCE wird mit dem Update auf allen unterstützten Plattformen verfügbar.

Project Motor Racing ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Weitere Informationen bieten die offizielle Website von Project Motor Racing, Straight4 Studios und GIANTS Software.

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