Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection angespielt

Spielwelt & Kämpfe

Die Spielwelt präsentiert sich offen, farbenfroh und lebendig. Unterschiedliche Regionen laden zum Erkunden ein und bieten abwechslungsreiche Umgebungen – von saftigen Wiesen bis hin zu raueren Landschaften. Dabei benötigen wir die Hilfe unserer „Monsties“, wie sie auch diesmal wieder liebevoll genannt werden, um wirklich jeden Winkel der Karte zugänglich zu machen. Manche Hindernisse lassen sich nur mit bestimmten Fähigkeiten überwinden, was die Erkundung angenehm motivierend gestaltet. Neben zahlreichen Monstern, die sich uns in den Weg stellen, gibt es auch jede Menge Materialien, Items und Geheimnisse zu entdecken, die zum Sammeln und Craften einladen.

Die Kämpfe sind neben der Story natürlich der wichtigste Bestandteil des Spiels und erneut ein echtes Highlight. Das rundenbasierte Kampfsystem bleibt zugänglich, bietet aber genug Tiefe, um strategisches Vorgehen zu belohnen. Für Hardcore-RPG-Fans mögen die Mechaniken vielleicht nicht komplex genug erscheinen, doch gerade diese Mischung aus Übersichtlichkeit und Taktik sorgt für ein flüssiges und unterhaltsames Spielerlebnis. Die Wahl der Waffe, der richtigen Angriffsart sowie das gezielte Anvisieren bestimmter Körperteile des Gegners spielen eine entscheidende Rolle, wenn ihr Kämpfe effizient für euch entscheiden wollt. Besonders in längeren Gefechten zeigt sich, wie wichtig eine gute Abstimmung zwischen Rider und Monstie ist.