FlexiSpot C7 Morpher Sessel im Test

Ein Gaming Sessel, der nicht aussieht wie ein Gaming Sessel? Das ist der neue Premium-Ergonomiestuhl C7 Morpher von FlexiSpot. Der C7 ist das aktuelle Top-Produkt für Gamer, die lange Zeit vor dem Bildschirm sitzen und auf ihren Rücken achten (müssen) – wie mich!
Wir werden alle älter. Neben vielen Vorteilen (Kinder aus dem Haus, Kredit abbezahlt und daher genug Bares für neue Spiele) bringt das Alter leider auch einige Nachteile mit sich – unser Körper braucht mehr Aufmerksamkeit, sonst wird es schmerzhaft. Ganz besonders gilt das für den Rücken. Wer über Jahre hinweg vor dem Rechner herumlümmelt, hat mit 50+ Handlungsbedarf. Gymnastik, Stretching – und einen ergonomischen Sessel. Und genau das ist der C7 Morpher von FlexiSpot – ein ergonomischer Bürostuhl mit dynamischem Rückensystem. Genau das, was ich brauche. Und außerdem hat der C7 Morpher so viele Knöpfe und Schalter wie ich nie zuvor bei einem Sessel erlebt habe – hier kann man echt alles einstellen, das macht ja fast so viel Spaß, wie an meinem PC herumzuschrauben.
Zusammenbau – easy
Der Sessel wird – hervorragend geschützt verpackt – in zwei großen Paketen (zusammen 33,5 kg) geliefert. Man erkennt bereits am Gewicht, dass der Sessel keine Billigware ist und ein stabiles Stahlgerüst verwendet wird. Hoffentlich habt ihr einen freundlichen Zusteller, der euch die Pakete auch bis zum Verwendungsort liefert – oder ihr holt euch noch vor Verwendung des Sessels einen Bandscheibenvorfall. Das wäre beim Kauf eines ergonomischen Sessels eine fiese Ironie des Schicksals.
Der Zusammenbau ist ein Kinderspiel. Die gut gemachte deutsche und bebilderte A4-Anleitung leitet durch jeden Arbeitsschritt, in wenigen Minuten ist der C7 Morpher einsatzbereit. Die Teile sind überwiegend bereits vormontiert, es müssen nur noch mehrere dieser vormontierten Stücke korrekt zusammengesetzt werden. Das funktioniert weitgehend mit einfachem Zusammenstecken – und 11 Schrauben, die mit dem beiliegenden Werkzeug (sogar inklusive Arbeitshandschuhen) befestigt werden müssen. Nach dem Auspacken der Einzelteile liegen die drei großen Komponenten vor mir – Rückenlehne, Sitzpolster und das massive Fußkreuz.
Zuerst werden die fünf Räder am Fußkreuz angesteckt, dann die Gasdruckfeder reingesteckt. Der Sitz wird mit Hilfe von drei massiven Schrauben mit der Rückenlehne verbunden, danach werden die beiden Armlehnen mit jeweils drei Schrauben auf den Seiten befestigt. Sitz und Rückenlehne wird nun auf das Fußkreuz mit den Rädern gesetzt – und das war es eigentlich bereits. Nur die mit zwei Schrauben befestigte Kopfstütze fehlt noch, um dem Sessel zu komplettieren. Wer nicht gerade zwei linke Hände hat, ist mit dem ganzen Zusammenbau in wenigen Minuten durch. Der Zusammenbau kann problemlos alleine erfolgen, eine Unterstützung ist aber beim Halten von Teilen durchaus hilfreich – die Hauptteile sind nämlich relativ schwer.
Features – a lot of
Nach dem Zusammenbau beginnt der Spaß erst – denn der C7 Morpher ist ein Wunder an Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, jeden Berührungspunkt des Sessels an euren Bedarf anzupassen. Dazu müsst ihr auch aber mit all den Einstellungsmöglichkeiten vertraut machen. Der C7 Morpher ist kein Sessel, bei dem ihr nur höher/tiefer, Rückenlehne fest/beweglich einstellen könnt – hier könnt ihr an jeder Ecke etwas drehen oder drücken. Ohne Anleitung wird das ein wenig verwirrend.
Sitzhöhe
Selbstverständlich ist es möglich, über einen Hebel an der rechten Seite die Sitzhöhe über die Gasdruckfeder zwischen 45-54 cm einzustellen. Hebel anheben, und der Sitz geht nach oben, außer wenn ihr drauf sitzt, dann geht er nach unten. So weit, so simpel.
Sitztiefe
Auch die Sitztiefe kann eingestellt werden – daher ihr könnt den Sitzpolster nach vorne oder hinten verschieben, um den Abstand zur Rückenlehne anzupassen. Auch das funktioniert ganz leicht über den zweiten Hebel auf der rechten Seite.
Armlehnen
Die Armlehnen funktionieren auch noch recht einfach. Einerseits könnt ihr sie über einen Verstellhebel höher oder tiefer legen, wobei der Unterschied in der Höhe 10 cm ist. Die mit Kunstleder überzogene Armlehnenoberfläche kann (ohne Hebel oder Knopf) um 360 Grad gedreht werden, und außerdem kann dann noch die ganze Armlehne um 270 Grad nach links oder rechts gedreht werden, um zusätzliche Anpassungen vorzunehmen. Viel mehr Einstellungsmöglichkeiten sind eigentlich nicht denkbar – da sollte wirklich jeder Benutzer eine für ihn angenehme Position finden können.
Wippmechanik
Der Widerstand der Wippmechanik kann durch das Drehen eines Knopfes auf der rechten Seite verändert werden. Es gibt vier empfohlene Einstellungen, je nach Körpergewicht. Die erste Einstellung ist für Personen mit weniger als 50 kg, die vierte Einstellung für Leute mit über 90 kg.
Rückenlehnen-Neigung
Mit einem Hebel auf der linken Seite des Sitzes kann die Rückenlehne arretiert werden. Dann gibt es keine Wippmechanik mehr, und die Neigung der Rückenlehne bleibt fix in der ausgewählten Position.
Höheneinstellung der Rückenlehne
Auch die Höhe der Rückenlehne kann eingestellt werden. Zieht sie einfach nach oben, um den Sitz zu vergrößern wenn ihr etwas länger seid. Wenn sie ganz oben angekommen ist, kann sie durch Druck nach unten zurückgesetzt werden.
Rückenlehnen-Verschiebung
Durch einen Drehknopf rechts hinten an der Lehne kann die Rückenlehne verschoben (und arretiert) werden. Zur Arretierung muss der Knopf nach hinten gedreht werden und die Rückenlehne angehoben werden. Da kommt man ohne Anleitung auch nicht drauf. Aber der Drehknopf kann noch mehr, wenn man nämlich nur den vorderen Abschnitt des Knopfes dreht, wird damit die Gleitspannung der Rückenlehne angepasst.
Einstellung des oberen Rückenlehnenwinkels
Auf der linken hinteren Seite des Sitzes befindet sich ein weiterer Drehknopf. Mit ihm wird der Winkel des oberen Rückenbereichs angepasst.
Einstellung der Lendenwirbelstütze
Der für mich wichtigste Teil bei dem Sessel ist die Lendenwirbelstütze. Und die verfügt über ein verstellbares Luftkissen. Das kann durch Drücken eines Knopfes an der Rücklehne aufgeblasen werden, oder ihr lasst die Luft durch Drücken des Entlüftungsknopfes wieder ab. Dann gibt es noch ein Drehrad direkt auf der Rückenstütze, das ihr in beide Richtungen drehen könnt um den Anpassungsbereich der Lendenwirbelstütze zu verändern. Mit all diesen Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr die perfekte Unterstützung für eure Wirbelsäule einstellen, was Ermüdung und Druck deutlich reduziert.
Kopfstütze
Der C7 Gopher hat eine verstellbare Kopfstütze. Bei der kann man an zwei Ebenen den Neigungswinkel verstellen, und darüber hinaus kann sie auch verlängert werden. Die Verlängerungsmechanik hat mich anfangs zur Verzweiflung gebracht, da sie nicht verriegelt hat. Sobald ich mich an die Kopfstütze angelehnt habe, ist sie wieder zurück gegangen. Nachdem ich überall nach einem Knopf, Hebel oder Rad zur Arretierung gesucht habe, war ich bereits ein wenig verzweifelt. Es kann doch nicht sein, dass so ein durchdachter Sessel keine fixierbare Kopfstütze hat? Ich will mich daran anlehnen, nicht meine Föhnhaare drüber hängen. Schließlich habe ich die Lösung gefunden – wenn ihr die Kopfstütze ganz auszieht, entriegelt sie sich. Zieht ihr sie nicht ganz aus und bewegt sie leicht, arretiert sie sich in der gewählten Länge. Problem gelöst.
Fußstütze
Schließlich hat der Morpher C7 noch eine Fußstütze, zumindest wenn ihr beim Kauf diese Zusatzoption gewählt habt. Im normalen Bürotischbetrieb verschwindet die Fußstütze vollkommen unter dem Sessel, aber wenn ihr eine Runde Büroschlaf einlegen wollt, könnt ihr sie einfach hervorziehen und umklappen. Wie gut, dass der Neigungswinkel der Rückenlehne bei bis zu 143 Grad liegt. Das sollte ich meinem Chef lieber nicht zeigen.
Tragfähigkeit: 163 kg
Sitzbreite: 53 cm
Sitzhöhe: 45-54 cm
Sitztiefe: 43,5-48 cm
Gestell: Stahl
Sitzpolster: Schaumstoff oder Netzgewebe
Fußstütze: optional (gegen Aufpreis)
UVP: 769,99 €
5 Jahre Garantie und 60 Tage Rückgaberecht
Zusammenfassung
FAZIT
Nachdem ich den C7 Morpher jetzt drei Wochen lang intensiv getestet habe, kann ich vor allem eines sagen: Wenn ihr eurem Rücken etwas Gutes tun wollt, dann ist er die Antwort. Man setzt sich hin, und nach ein wenig Herumspielen mit den Einstellungen passt alles wie maßgeschneidert. Insgesamt sind die Einstellungsmöglichkeiten des Sessels ausgezeichnet, hier sollte jeder für ihn bequeme Einstellungen durchführen können. Ein herrliches Gefühl, so richtig entspannt vor dem Rechner zu sitzen. Der Sessel hat meinen Test mit Bravour bestanden. Wer auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen ergonomischen Sessel ist, wird damit hochzufrieden sein. Egal ob ihr schlank und rank oder ein klein wenig voluminöser gebaut seid, der Sessel kann bis zu 163 kg tragen und ist mit 53 cm ausreichend breit für (fast) jede Figur. Der Sessel ist vergleichbar mit einem guten Autositz – man fühlt sich selbst nach stundenlangem Sitzen entspannt.
Wenn ihr Interesse an dem Sessel habt, solltet ihr bis zum 14. Mai, 9:00 Uhr warten – da startet nämlich für den C7 Morpher ein großer Sale, mit einer Chance auf bis zu 50% Rabatt (begrenzte Mengen vorhanden, Code benötigt) – Infos auf der FlexiSpot Webseite. Für andere Produkte von FlexiSpot gibt es ebenfalls Rabattaktionen am 12.5., 19.5. und 26.5. – mehr Infos auf der Webseite.