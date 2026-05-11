FlexiSpot C7 Morpher Sessel im Test

Features – a lot of

Nach dem Zusammenbau beginnt der Spaß erst – denn der C7 Morpher ist ein Wunder an Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, jeden Berührungspunkt des Sessels an euren Bedarf anzupassen. Dazu müsst ihr auch aber mit all den Einstellungsmöglichkeiten vertraut machen. Der C7 Morpher ist kein Sessel, bei dem ihr nur höher/tiefer, Rückenlehne fest/beweglich einstellen könnt – hier könnt ihr an jeder Ecke etwas drehen oder drücken. Ohne Anleitung wird das ein wenig verwirrend.

Sitzhöhe

Selbstverständlich ist es möglich, über einen Hebel an der rechten Seite die Sitzhöhe über die Gasdruckfeder zwischen 45-54 cm einzustellen. Hebel anheben, und der Sitz geht nach oben, außer wenn ihr drauf sitzt, dann geht er nach unten. So weit, so simpel.

Sitztiefe

Auch die Sitztiefe kann eingestellt werden – daher ihr könnt den Sitzpolster nach vorne oder hinten verschieben, um den Abstand zur Rückenlehne anzupassen. Auch das funktioniert ganz leicht über den zweiten Hebel auf der rechten Seite.

Armlehnen

Die Armlehnen funktionieren auch noch recht einfach. Einerseits könnt ihr sie über einen Verstellhebel höher oder tiefer legen, wobei der Unterschied in der Höhe 10 cm ist. Die mit Kunstleder überzogene Armlehnenoberfläche kann (ohne Hebel oder Knopf) um 360 Grad gedreht werden, und außerdem kann dann noch die ganze Armlehne um 270 Grad nach links oder rechts gedreht werden, um zusätzliche Anpassungen vorzunehmen. Viel mehr Einstellungsmöglichkeiten sind eigentlich nicht denkbar – da sollte wirklich jeder Benutzer eine für ihn angenehme Position finden können.

Wippmechanik

Der Widerstand der Wippmechanik kann durch das Drehen eines Knopfes auf der rechten Seite verändert werden. Es gibt vier empfohlene Einstellungen, je nach Körpergewicht. Die erste Einstellung ist für Personen mit weniger als 50 kg, die vierte Einstellung für Leute mit über 90 kg.

Rückenlehnen-Neigung

Mit einem Hebel auf der linken Seite des Sitzes kann die Rückenlehne arretiert werden. Dann gibt es keine Wippmechanik mehr, und die Neigung der Rückenlehne bleibt fix in der ausgewählten Position.

Höheneinstellung der Rückenlehne

Auch die Höhe der Rückenlehne kann eingestellt werden. Zieht sie einfach nach oben, um den Sitz zu vergrößern wenn ihr etwas länger seid. Wenn sie ganz oben angekommen ist, kann sie durch Druck nach unten zurückgesetzt werden.

Rückenlehnen-Verschiebung

Durch einen Drehknopf rechts hinten an der Lehne kann die Rückenlehne verschoben (und arretiert) werden. Zur Arretierung muss der Knopf nach hinten gedreht werden und die Rückenlehne angehoben werden. Da kommt man ohne Anleitung auch nicht drauf. Aber der Drehknopf kann noch mehr, wenn man nämlich nur den vorderen Abschnitt des Knopfes dreht, wird damit die Gleitspannung der Rückenlehne angepasst.

Einstellung des oberen Rückenlehnenwinkels

Auf der linken hinteren Seite des Sitzes befindet sich ein weiterer Drehknopf. Mit ihm wird der Winkel des oberen Rückenbereichs angepasst.

Einstellung der Lendenwirbelstütze

Der für mich wichtigste Teil bei dem Sessel ist die Lendenwirbelstütze. Und die verfügt über ein verstellbares Luftkissen. Das kann durch Drücken eines Knopfes an der Rücklehne aufgeblasen werden, oder ihr lasst die Luft durch Drücken des Entlüftungsknopfes wieder ab. Dann gibt es noch ein Drehrad direkt auf der Rückenstütze, das ihr in beide Richtungen drehen könnt um den Anpassungsbereich der Lendenwirbelstütze zu verändern. Mit all diesen Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr die perfekte Unterstützung für eure Wirbelsäule einstellen, was Ermüdung und Druck deutlich reduziert.

Kopfstütze

Der C7 Gopher hat eine verstellbare Kopfstütze. Bei der kann man an zwei Ebenen den Neigungswinkel verstellen, und darüber hinaus kann sie auch verlängert werden. Die Verlängerungsmechanik hat mich anfangs zur Verzweiflung gebracht, da sie nicht verriegelt hat. Sobald ich mich an die Kopfstütze angelehnt habe, ist sie wieder zurück gegangen. Nachdem ich überall nach einem Knopf, Hebel oder Rad zur Arretierung gesucht habe, war ich bereits ein wenig verzweifelt. Es kann doch nicht sein, dass so ein durchdachter Sessel keine fixierbare Kopfstütze hat? Ich will mich daran anlehnen, nicht meine Föhnhaare drüber hängen. Schließlich habe ich die Lösung gefunden – wenn ihr die Kopfstütze ganz auszieht, entriegelt sie sich. Zieht ihr sie nicht ganz aus und bewegt sie leicht, arretiert sie sich in der gewählten Länge. Problem gelöst.

Fußstütze

Schließlich hat der Morpher C7 noch eine Fußstütze, zumindest wenn ihr beim Kauf diese Zusatzoption gewählt habt. Im normalen Bürotischbetrieb verschwindet die Fußstütze vollkommen unter dem Sessel, aber wenn ihr eine Runde Büroschlaf einlegen wollt, könnt ihr sie einfach hervorziehen und umklappen. Wie gut, dass der Neigungswinkel der Rückenlehne bei bis zu 143 Grad liegt. Das sollte ich meinem Chef lieber nicht zeigen.

C7 Morpher Details:

Tragfähigkeit: 163 kg

Sitzbreite: 53 cm

Sitzhöhe: 45-54 cm

Sitztiefe: 43,5-48 cm

Gestell: Stahl

Sitzpolster: Schaumstoff oder Netzgewebe

Fußstütze: optional (gegen Aufpreis)

UVP: 769,99 €

5 Jahre Garantie und 60 Tage Rückgaberecht