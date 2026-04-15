League of Legends stellt umfassende Neuerungen für Saison 2 2026 vor

League of Legends und Riot Games präsentieren für Saison 2 2026 eine breite Palette an neuen Inhalten, Systemüberarbeitungen und Gameplay-Anpassungen, die das Spielerlebnis in mehreren Kernbereichen weiterentwickeln.

Der Schauplatz verlagert sich an den Rand von Demacia, wo Vayne ihrer Dämonenjagd nachgeht und neue Einblicke in ihre Vergangenheit eröffnet. Im Verlauf der Saison erscheinen zudem animierte Comics zu Vayne.

Im Gameplay-Bereich führt Saison 2 mehrere Komfortanpassungen an Rollen-Quests ein, erweitert die Vielfalt möglicher Champion-Builds, bringt bekannte Runen zurück, entfernt ältere Gegenstände und ergänzt neue. Die Fortschrittszonen für Rollen-Quests auf der oberen und mittleren Lane werden überarbeitet, und das System reagiert weniger streng auf Roaming. Lane-Präsenz bleibt notwendig, jedoch werden Champions nicht mehr aktiv bestraft, wenn sie typische Aufgaben ihrer Rolle erfüllen, etwa Roaming oder Farming an anderer Stelle. Die Belohnungen für die obere Lane gewähren nun mehr Erfahrung in Teamkämpfen; der verstärkte Rückruf der mittleren Lane wird durch einen Bonus von 6 % auf Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke ersetzt. Ziel dieser Änderungen ist es, eine größere Bandbreite an Klassen und Champions in diesen Rollen zu fördern und Mid-Lanern zusätzliche skalierende Belohnungen zu bieten.

Riot Games investiert zudem stärker in alternative Champion-Builds, um kreative und strategische Vielfalt zu unterstützen, darunter Beispiele wie Fähigkeitsstärke-Ezreal, AD-Carry-Kennen oder Angriffstempo-Xin Zhao. „Berührung des Todesfeuers“ und „Woge des Sturmräubers“ kehren zurück, wobei „Woge des Sturmräubers“ „Phasenrausch“ als alternative Lauftempo-Rune ersetzt. Zahlreiche Gegenstände werden überarbeitet, darunter Tag und Nacht, zwei neue Startgegenstände, neue Stiefel mit Omnivampir sowie die Entfernung von Pionier und Gelegenheit. Der nächste Champion erscheint als Fähigkeitsstärke-Assassine für die mittlere Lane.

Die Arena erhält in Saison 2 ein umfassendes Update. Normale Arena-Spiele werden durch rotierende Ereignisse ersetzt, die neue Spielvarianten einführen. Geplant sind 3×6 (sechs Dreierteams), Tapferkeit (Auswahl zwischen Tapferkeit oder Publikumsliebling) und Schnelle Arena (vier Zweierteams mit verkürzten Spielzeiten). Eine neue Karte, der Petrizit-Hain, ergänzt das Arenapool, begleitet von Anpassungen am Ahnenwald.

Mit den neuen Augmentierungsstufen lassen sich Augmentierungen durch Superenergie verstärken oder um zusätzliche Effekte erweitern, wodurch etwa „Schwing den Hammer“ mehr Raketen abfeuert. Über 20 neue und überarbeitete Ehrengäste erscheinen im Verlauf der Saison, darunter Nocturne, der dunkle Zonen auf der Karte erzeugt, und Shaco, der durch zufällige Klassenzuweisungen Chaos stiftet. Zusätzlich kommen mehr als 30 neue Arena-Augmentierungen hinzu, teils inspiriert von ARAM: Chaos, teils vollständig neu entwickelt.

Nach umfangreichen Tests erreicht die WASD-Steuerung ein Leistungsniveau, das mit der Mauszeiger-Steuerung vergleichbar ist, auch wenn letztere weiterhin einen leichten Vorteil bei Siegesraten aufweist. WASD wird mit Patch 26.9 für Ranglistenspiele freigeschaltet. Der Patch führt außerdem championspezifische Tastenbelegungen ein, die individuelle Konfigurationen für jeden Champion ermöglichen. Im weiteren Verlauf der Saison wird ein System eingeführt, das bei erkennbar spielschädigendem Verhalten eine Abstimmung über ein vorzeitiges Spielende ermöglicht. Verbündete verlieren oder gewinnen keine LP, Gegner erhalten volle LP, während der verantwortliche Spieler und seine arrangierte Gruppe LP verlieren und zusätzliche Strafen erhalten.

Eine neue Discord-Integration startet zunächst als Beta in den USA, Kanada und Brasilien. Durch die Verknüpfung von Discord- und Riot-Konten lassen sich Freundeslisten synchronisieren, Gruppen einfacher einladen und League-Lobbys über Gruppenlinks beitreten. „Dein Shop“ kehrt am 5. Mai zurück, gefolgt vom Essenz-Wunderland am 13. Mai.

Weitere Informationen zu League of Legends finden sich auf der offiziellen Website unter www.leagueoflegends.com.