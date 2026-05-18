Das neue Razer Blade 18 – Desktop-Performance für Gaming

Razer hat das neue Razer Blade 18 für 2026 vorgestellt. Das 18-Zoll-Notebook richtet sich an Spieler, Content-Creator und KI-Entwickler und kombiniert aktuelle Intel- und NVIDIA-Hardware mit einem Dual-Mode-Display.

Das neue Razer Blade 18 ist laut Hersteller ab sofort über Razer.com und ausgewählte RazerStores erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4.099,99 Euro. Razer positioniert das Modell als Desktop-Ersatz für Gaming, lokale KI-Workloads, Rendering und Entwicklungsaufgaben.

Zur Ausstattung gehören ein Intel Core Ultra 9 290HX Plus mit 24 Kernen und bis zu 5,5 GHz Boost-Takt sowie eine integrierte NPU mit bis zu 13 TOPS. Bei der GPU nennt Razer Konfigurationen bis zur NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPU mit 24 GB VRAM und bis zu 175 Watt TGP. Auf der offiziellen Produktseite führt Razer außerdem Varianten mit RTX 5070 Ti und RTX 5080 an.

Dual-Mode-Display mit UHD+ und FHD+

Das 18-Zoll-Display arbeitet im Dual-Mode-Betrieb. Nutzer können zwischen UHD+ mit 240 Hz und FHD+ mit 440 Hz wechseln. Laut Razer erreicht das Panel bis zu 600 Nits Helligkeit und deckt bis zu 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Gegenüber dem Vorgängermodell nennt Razer damit eine um 20 Prozent höhere Helligkeit.

Kühlung, Anschlüsse und Ausstattung

Für längere Lastszenarien setzt Razer auf eine Vapor-Chamber-Kühlung mit Drei-Lüfter-Aufbau. Das Notebook unterstützt außerdem Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, HDMI 2.1, 2,5-Gb-Ethernet, einen UHS-II-SD-Kartenleser sowie USB-C-Laden mit bis zu 100 Watt. Dazu kommen eine 5-MP-IR-Webcam mit Windows Hello und Privacy Shutter sowie ein Sechs-Lautsprecher-System mit THX Spatial Audio+.

Die von Razer genannten KI-Leistungswerte basieren auf internen Tests mit Vorserienhardware. Unter anderem nennt der Hersteller bis zu 37 Prozent schnellere LLM-Inferenz und eine bis zu 2,2-fach schnellere KI-Bildgenerierung im Vergleich zu ausgewählten Konkurrenzsystemen. Diese Angaben sollten daher als herstellerseitige Benchmarks und nicht als unabhängige Testergebnisse eingeordnet werden.

Fakten zum Razer Blade 18 (2026)