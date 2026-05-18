Elgato Week 2026 läuft vom 18. bis 24. Mai

Elgato veranstaltet vom 18. bis 24. Mai die Elgato Week 2026. Im Mittelpunkt stehen zeitlich begrenzte Angebote für Streaming- und Creator-Hardware, darunter Produkte aus den Bereichen Stream Deck, Audio und Capture.

Vom 18. bis 24. Mai findet die Elgato Week 2026 statt. Über die offizielle Landingpage informiert der Hersteller über die laufenden Angebote und Aktionen rund um sein Creator- und Streaming-Zubehör.

Laut Elgato werden während der Aktionswoche täglich neue Deals freigeschaltet. Genannt werden unter anderem Produkte aus den Kategorien Stream Deck, Wave-Audio, Capture-Karten und weiteres Setup-Zubehör. Auf der offiziellen Aktionsseite ist von Rabatten von bis zu 30 Prozent die Rede.

Zusätzlich verweist Elgato auf Livestreams mit Demos, Q&As und Giveaways sowie auf den Elgato Drops Plugin, der Nutzer über Angebote auf Produkte der eigenen Wunschliste informieren soll. Weitere Details und die verfügbaren Angebote sind auf der offiziellen Elgato-Week-Seite zu finden.

Fakten zur Elgato Week 2026