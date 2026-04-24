Saros im Test

Wenn die Sonne stirbt

Natürlich werden wir die anderen Expeditionsteilnehmer nicht finden, wenn wir in der Passage bleiben. Also bleibt Arjun nichts anderes übrig, als sich allein auf Missionen in die verschiedenen Biome des Planeten zu begeben, um Hinweise auf ihr Verschwinden zu sammeln. Dabei begegnet er einer Vielzahl bizarrer Kreaturen, die ihm das Leben alles andere als leicht machen. Besiegt wir sie jedoch, lassen sie Lucenit fallen, das er einsammeln kann, um seine sogenannte Befähigungsstufe zu erhöhen. Auf diese Weise wird er im Verlauf des Runs nicht nur stärker, sondern erhält auch bessere Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände.

Wie schon Returnal ist Saros ein Third-Person-Shooter, der vor allem durch sein schnelles, actionreiches Gameplay überzeugt. Gegner feuern ununterbrochen Salven aus Projektilen ab, denen wir geschickt ausweichen oder die wir abwehren müssen. Dafür stehen uns unter anderem ein Energieschild zur Verfügung, der Treffer absorbiert und in eigene Energie umwandelt, sowie ein Dash, mit dem wir durch Angriffe hindurchgleiten können. Das klingt zunächst sehr mächtig – und ist es auch –, doch in der Hektik der Kämpfe ist es oft gar nicht so leicht, diese Fähigkeiten perfekt einzusetzen.

Im Verlauf der verschiedenen Biome finden wir immer wieder neue Waffen und Artefakte, die uns passive Boni verleihen. So können wir beispielsweise durch Multikills zusätzliche Energie generieren, die wir für besonders starke Waffen benötigen. Andere Artefakte bringen jedoch auch Nachteile mit sich – etwa eine reduzierte Dash-Frequenz. Dadurch fühlt sich jeder Run anders an. Wenn man dann noch Waffen erwischt, die nicht zum eigenen Spielstil passen, oder unglücklich Artefakte kombiniert, kann sich das Blatt schnell wenden. Spätestens wenn man die Angriffsmuster der Gegner noch nicht verinnerlicht hat, wird man von den Gegnerwellen gnadenlos zerlegt, bis Arjun schließlich ins Gras beißt.

Doch der Tod ist nicht das Ende. Aus unerklärlichen Gründen kehrt Arjun nach jedem Ableben in die Passage zurück. Zwar verliert er dabei seine temporären Verbesserungen, kann sich jedoch mithilfe des gesammelten Lucenits dauerhaft stärken. Ein umfangreicher Skilltree ermöglicht es uns, mehr Lebenspunkte zu erhalten, das Schild zu verbessern oder Heilung effizienter zu nutzen. Das erleichtert den Spielfortschritt spürbar – vor allem, da Saros gefühlt noch etwas anspruchsvoller ist als sein Vorgänger, gerade bei den verschiedenen Bossgegnern. Danach heißt es: auf ein Neues und der nächste Durchlauf beginnt. Ganz typisch Roguelite eben.

Auch die Gebiete von Carcosa verändern sich bei jedem Run, sodass sich kein Durchgang exakt gleich anfühlt. Optisch wird dabei einiges geboten: von Anhöhen voller blutroter Korallen mit Blick auf eine mysteriöse Stadt über metallische Untergrundanlagen bis hin zu fauligen Sümpfen. Die Schauplätze sind auf eine angenehm unheimliche Weise detailreich gestaltet und wurden für mich mit der Zeit zu einem echten Highlight. Je mehr Areale ich freischaltete, desto größer wurde die Lust, diese weiter zu erkunden. Trotz ihres meist linearen Aufbaus bieten die Level immer wieder optionale Pfade, Rätsel und versteckte Belohnungen – etwa neue Waffen oder seltene Materialien wie Halcyon, das für besondere permanente Upgrades benötigt wird.

In den meisten Gebieten tritt früher oder später die bereits erwähnte Sonnenfinsternis ein. Dieses Ereignis ist nicht nur visuell beeindruckend und für die Geschichte relevant, sondern erhöht vor allem den Schwierigkeitsgrad deutlich. Gegner werden stärker, Fallen zahlreicher, und die ohnehin feindliche Welt wirkt noch chaotischer. Manche Feinde verschießen dann sogar Projektile, die unsere maximale Lebensenergie reduzieren. Gleichzeitig verstärkt die Finsternis die dichte Atmosphäre enorm: Man spürt förmlich den Zeitdruck, Arjuns schwindenden Verstand – und wie sich ganz Carcosa während dieses Ereignisses verändert.