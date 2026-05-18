DarkZero Esports gewinnt BLAST R6 Major in Salt Lake City

DarkZero Esports hat das BLAST R6 Salt Lake City Major gewonnen. Im rein nordamerikanischen Finale setzte sich das Team mit 3:1 gegen Shopify Rebellion durch und erhielt 200.000 US-Dollar Preisgeld. Das nächste Major findet im November 2026 in Osaka statt.

DarkZero Esports hat das BLAST R6 Salt Lake City Major für sich entschieden. Im Best-of-5-Finale besiegte das nordamerikanische Team Shopify Rebellion mit 3:1 und sicherte sich damit den Titel sowie 200.000 US-Dollar Preisgeld. Insgesamt wurden bei dem Turnier 600.000 US-Dollar ausgeschüttet.

Das Major fand im Salt Lake Palace Convention Center in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah statt. Laut Veranstalter verfolgten mehrere tausend Fans die Partien vor Ort, weitere Zuschauer:innen sahen online zu. Über zwei Wochen hinweg traten 19 Teams aus verschiedenen Regionen gegeneinander an. Neben dem Turniersieg ging es auch um Punkte für die globale Rangliste auf dem Weg zum Six Invitational 2027.

Im Finale setzte sich DarkZero Esports gegen Shopify Rebellion in einem nordamerikanischen Duell durch. Spieler Alec „Fultz“ Fultz kommentierte den Erfolg knapp mit den Worten: „Wir sind noch nicht fertig.“ Die Aufzeichnung des letzten Spieltages ist auf Twitch verfügbar.

Nächstes BLAST R6 Major findet in Osaka statt

Während der Finalübertragung gaben Ubisoft und BLAST außerdem den Austragungsort des nächsten BLAST R6 Major bekannt. Das Turnier soll im November 2026 in der ATC Hall in Osaka, Japan, stattfinden. Der Ticketverkauf startet am 8. Juni 2026. Weitere Informationen und eine Registrierung für Updates sind über die offizielle Eventseite möglich.

Fakten zum BLAST R6 Salt Lake City Major