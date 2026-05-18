EVE Online: Cradle of War erscheint am 9. Juni

Mit Cradle of War erhält EVE Online am 9. Juni 2026 eine neue Erweiterung. Im Mittelpunkt stehen Militärkampagnen, ein neuer Nicht-PvP-Starterbereich, acht zusätzliche Schiffe sowie ein Fortschrittssystem mit Titeln und Erfolgen.

Fenris Creations hat Cradle of War, die nächste Erweiterung für das Sci-Fi-MMO EVE Online, vorgestellt. Der Release ist für den 9. Juni 2026 geplant. Die Erweiterung bringt unter anderem Militärkampagnen, neue Schiffe, Titel und Achievements sowie einen neuen Einsteigerbereich.

Die Militärkampagnen sollen Konflikte zwischen den Imperien in New Eden stärker strukturieren. Spielerinnen und Spieler können dabei nicht nur über direkte Kämpfe beitragen, sondern auch über Industrie, Logistik, Erkundung oder Handel. Die Kampagnen sind als regionale, saisonale Konflikte angelegt, deren Ergebnisse Auswirkungen auf New Eden haben sollen.

Zum Start der Erweiterung kommen acht neue Schiffe ins Spiel: vier Tech-II-Command-Carrier und vier Navy-Zerstörer. Die Command Carrier sind auf Flottenunterstützung ausgelegt und können mehrere Command-Burst-Module einsetzen. Die Navy-Zerstörer sollen vor allem im Fraktionskrieg früh zugänglich sein und sich für koordinierte Einsätze eignen.

Für neue Spieler führt Cradle of War außerdem Exordium ein, eine neue Nicht-PvP-Region mit 53 Systemen. Dort sollen Einsteiger die Grundlagen von EVE Online in einem geschützteren Umfeld lernen, bevor sie in die übrigen Sicherheitsregionen von New Eden wechseln. Ergänzend dazu sind neue epische Story-Missionen geplant, die historische Schlachten der vier großen Imperien spielbar machen.

Ein weiteres neues System betrifft Titel und Erfolge. Aktivitäten in New Eden werden künftig über Achievements erfasst, die wiederum sichtbare Titel freischalten können. Diese sollen etwa in Interaktionen wie Chat oder Aufträgen erscheinen und den Spielstil beziehungsweise die bisherige Laufbahn eines Charakters abbilden.

Fakten zu EVE Online: Cradle of War