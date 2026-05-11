Arctis Nova Pro Omni Headset im Test

Wir haben eben erst ein wirklich tolles Headset vom Mitbewerb im Test gehabt – geht es noch besser? Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber mal sehen. Oft sind es ja die kleinen Dinge, die nahezu perfekte Dinge noch besser machen. SteelSeries erhebt jedenfalls den Anspruch, mit seinem Arctis Nova Pro Omni Hi-Res Wireless Gaming Headset for all Systems ein Premium-Headset für Gamer auf den Markt gebracht zu haben. Wir haben ein Testgerät erhalten und ich bin wirklich gespannt, ob es meinen aktuellen Favoriten von JBL schlagen kann. Schauen wir mal, wie es sich die nächsten Wochen in der Praxis bewährt.

Was ist alles in der stabilen Packung? Da wäre das Headset selbst – logisch. Dann ist da ein großes Teil – der Wireless GamingHub. Dazu befinden sich zwei Akkus in der Packung. Zwei jeweils 1,5 m lange USB-C auf USB-A Kabel dienen dazu, sowohl den Gaminghub mit dem Rechner zu verbinden als auch bei Bedarf (z.B. für Updates) den Kopfhörer direkt am Rechner anzustecken. Sobald ihr die SteelSeries GG Software installiert habt, werden wohl auch bereits die ersten Firmware-Updates sowohl des Gaminghubs als auch des Headphones angeboten werden. Sehr komfortabel.

Ein ansteckbares Mikrofon gibt es nicht. Das Mikrophon ist fest mit dem Kopfhörer verbunden. Wenn es nicht benutzt wird, verschwindet es in der Ohrmuschel, wenn ihr es verwenden wollt, zieht ihr es einfach heraus. Eine geniale Idee, so könnt ihr es definitiv nie verlegen. Allerdings – in der Box ist auch ein Poppschutz enthalten, den ihr über das Mikrofon stecken könnt – und damit passt es nicht mehr zurück in sein Haus und muss (ein Stück) ausgefahren bleiben. Zum Transport des Kopfhörers befindet sich ein schwarzer Sack in der Box, und außerdem liegt eine relativ umfangreiche gedruckte Anleitung bei – der englische Teil hat 18 Seiten, die deutsche Übersetzung ist ein wenig komprimierter.

Das Headset hat einen Knopf zur Stummschaltung des Mikrophons, was natürlich beim Online-Spielen recht nützlich ist, wenn ihr euch kurz mit im Raum anwesenden Personen unterhalten wollt oder wenn ihr es euren Mitspielern nicht zumuten wollt, euer Schmatzen zu genießen während ihr während dem Spielen euren Burger mampft. Über ein Rad kann direkt am Kopfhörer die Lautstärke reguliert werden. Das Rad bietet auch fortschrittlichere Funktionen, beispielsweise um zwischen der Lautstärke oder der Balance zwischen Chat/Spiel hin- und herzuschalten. Dabei wird eure Aktion auf dem Display des Gamehubs angezeigt. Der Ein/Aus Knopf dient – zum Ein- und Ausschalten des Gerätes, ebenso wie um die Rauschunterdrückung ein- oder auszuschalten. Dabei wird das Resultat sowohl mit Sprachausgabe kommentiert als auch am Display des Gamehubs angezeigt.